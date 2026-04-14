Gassal 3. sezon 1. bölüm nereden izlenir?

Gassal dizisi 3. sezonuyla yeniden izleyici karşısına çıktı. Yeni sezonun yayınlanmasının ardından dizinin ilk bölümüne ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı.

GASSAL 3. SEZON 1. BÖLÜM

Gassal dizisinin 3. sezonu 10 Nisan 2026 tarihinde yayınlandı ve toplamda 10 bölümden oluşuyor. Yeni sezonun tüm bölümleri platform üzerinden erişime açılırken, dizinin ilk bölümü de aynı tarihte izleyicilerle buluştu. Yayınlanan bölümler kısa sürede geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip edilmeye başlandı.

Dizi, gassal olarak çalışan Baki karakterinin yaşam ile ölüm arasındaki yolculuğunu konu alıyor. 3. sezonda hikaye daha da derinleşirken, karakterin geçmişine uzanan anlatım dikkat çekiyor. Dram ve kara mizah unsurlarını bir arada sunan yapım, yeni sezonda farklı karakterlerin de dahil olmasıyla daha geniş bir hikâye yapısına sahip.

GASSAL KAÇ BÖLÜM?

Gassal 3. sezon 1. Bölüm: Sosyal Perdeler ve Sümüklü Böcek Yalnızlığı - 33dk

Gassal 3. sezon 2. Bölüm: Menemenler ve Sofralar - 38dk

Gassal 3. sezon 3. Bölüm: Pratik İşlere Yer Yok - 37dk

Gassal 3. sezon 4. Bölüm: Gassal Olunmaz Doğulur - 36dk

Gassal 3. sezon 5. Bölüm: Bana Ölümden Bahset. Bir de Ağlamaktan... - 38dk

Gassal 3. sezon 6. Bölüm: Tek Bir Taş - 41dk

Gassal 3. sezon 7. Bölüm: İnsan Dediğin Çocukluğu Kadar - 38dk

Gassal 3. sezon 8. Bölüm: Bir Anne Neden Ölür? - 48dk

Gassal 3. sezon 9. Bölüm: Son Akşam Yemeği - 36dk

Gassal 3. sezon 10. Bölüm: Ölüm, Dilime Dolanan Bir Şarkı Gibi... - 49dk

Gassal 3. sezon bölümlerin konuları:

1. Bölüm: Sosyal Perdeler ve Sümüklü Böcek Yalnızlığı

Baki sosyal hayatla olan ilişkisini gözden geçirdiği bir gün geçirirken Nihan, kendisini istemediği bir sosyal etkinlikte bulur.

2. Bölüm: Menemenler ve Sofralar

Sosyal hayata dâhil olmaya çalışan Nihan, Baki'yi kafeye davet eder. Baki ve Nihan babalarını kaybeden kız kardeşlerin davetini kıramaz ve yas evine giderler.

3. Bölüm: Pratik İşlere Yer Yok

Gasilhaneye gelen yeni makine, Baki'nin teknoloji ile arasındaki sıkıntıyı daha da derinleştirir.

4. Bölüm: Gassal Olunmaz Doğulur

Nihan'ın yanında görev alacak yeni gassal çırağı için görüşmeler yapılır. Nadir, gassal olmanın yeni bir zorluğuyla yüzleşmek zorunda kalır.

5. Bölüm: Bana Ölümden Bahset. Bir de Ağlamaktan...

Huzur evi sakinlerinin, arkadaşlarının vefatından haberi olmadığını öğrenen Baki, Nihan ve imam durumu düzeltmeye giderler.

6. Bölüm: Tek Bir Taş

Hande, Baki'ye artık evlenmek için adım atma vaktinin geldiğini hatırlatır. İmam ve Affan, yüzük seçme ve teklif için hazırlık yapma konusunda Baki'ye yardım eder.

7. Bölüm: İnsan Dediğin Çocukluğu Kadar

Baki ve Affan, gasilhaneye gelen meftanın son arzusunu yerine getirmek için zemzem arayışına girer. Doktor ise evlilik işlemleri için test yaptıran Baki'den birkaç ek test ister.

8. Bölüm: Bir Anne Neden Ölür?

Baki'nin hiç de sıcak kalpli olmayan babası bir anda kapıda belirir, üstelik yalnız değildir. Bir cenaze için Eskişehir'e giden Baki, döndüğünde annesinin ölümü konusunda babasıyla yüzleşir.

9. Bölüm: Son Akşam Yemeği

Çocuklara bir koruyucu aile adayı bulunur. Anne baba adayında olmadık kusurlar bulan Baki, asıl derdinin ne olduğunu sosyal hizmetler görevlilerine açıklamak zorunda kalır.

10. Bölüm: Ölüm, Dilime Dolanan Bir Şarkı Gibi...

Aklındaki sorulara Baki'den yanıt bulamayan Nihan, yalnız başına piknik yapmaya gider. Bekir'in cezaevinden çıktığını duyan Musa intikam hırsıyla onun peşine düşer.

GASSAL 3. SEZON 1 BÖLÜM İZLE

Gassal 3. sezon 1. bölümü izlemek isteyenler, TRT’nin dijital yayın platformu tabii üzerinden diziye ulaşabiliyor. Platformun resmi internet sitesi ya da mobil ve akıllı cihaz uygulamaları aracılığıyla giriş yapan kullanıcılar, dizinin bölümlerini izleme imkanına sahip oluyor.

Platformda ücretsiz üyelik seçeneği bulunsa da, tüm bölümlere erişim için Premium abonelik gerekebiliyor. İzleyiciler, üyelik işlemlerini tamamladıktan sonra Gassal’ın 3. sezon ilk bölümünü ve diğer bölümleri platform üzerinden takip edebiliyor.

TABİİ GASSAL 3. SEZON İZLE

Gassal dizisinin 3. sezonu yalnızca tabii platformu üzerinden yayınlanıyor. Diziyi izlemek isteyen kullanıcılar, platforma giriş yaparak yeni sezonun tamamına erişim sağlayabiliyor. Mobil, tablet ve akıllı televizyon uygulamaları üzerinden de izleme imkânı sunuluyor.

Başrolünde Ahmet Kural’ın yer aldığı dizide Hande Soral da önemli karakterlerden biri olarak yer alıyor. Yeni sezonda Timuçin Esen, Kubat, Emir Benderlioğlu, Öykü Gürman ve Yasemin Sakallıoğlu gibi isimlerin kadroya dahil olmasıyla birlikte hikâye daha geniş bir çerçevede ilerliyor.