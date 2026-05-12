Gamze Yıldız neden öldü, hangi hastaneye gitti? Gamze Yıldız kimdir?

İstanbul Ümraniye’de yaşanan olay, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Grip şikayetiyle özel bir tıp merkezine başvurduğu belirtilen 28 yaşındaki Gamze Yıldız’ın, serum takılmasının ardından fenalaşarak hayatını kaybettiği iddiası üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Peki, Gamze Yıldız neden öldü, hangi hastaneye gitti? Gamze Yıldız kimdir? Detaylar haberimizde.

GAMZE YILDIZ KİMDİR?

Gamze Yıldız, İstanbul’da yaşayan 28 yaşındaki genç bir kadındı. İddialara göre Yıldız, 29 Nisan tarihinde grip şikayeti nedeniyle Ümraniye’de bulunan özel bir tıp merkezine başvurdu.

Burada kendisine serum takıldığı öne sürülen genç kadının, kısa süre sonra fenalaştığı iddia edildi. Yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtilen Gamze Yıldız’ın ölümü sonrası olayla ilgili adli süreç başlatıldı.

GAMZE YILDIZ NEDEN ÖLDÜ?

Gamze Yıldız’ın kesin ölüm nedeni henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak iddialara göre genç kadın, özel tıp merkezinde serum takılmasının ardından fenalaştı. Olay sonrası Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı ve ölüm ile uygulanan tedavi arasında bağlantı bulunup bulunmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’ndan rapor talep edildiği öğrenildi.

TIP MERKEZİNİN FAALİYETİ DURDURULDU

Olayın ardından dikkat çeken gelişmelerden biri de özel tıp merkezinin faaliyetlerinin durdurulması oldu.

Yaşanan olay sonrası başlatılan soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğü belirtilirken, resmi raporların ardından ölüm nedenine ilişkin detayların netleşmesi bekleniyor.

Dilara Yıldız
