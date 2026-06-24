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Gamze Saklı kimdir, neden öldü? Oyuncu Gamze Saklı kaç yaşında, nereli?

Gamze Saklı kimdir, neden öldü? Oyuncu Gamze Saklı kaç yaşında, nereli?
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Gamze Saklı, Rize’nin Çayeli ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden genç isimlerden biridir. “Gözleri Karadeniz” dizisi ekibinde görev aldığı bilinen Saklı’nın ölümü, özellikle Karadeniz Bölgesi’nde ve sanat camiasında büyük üzüntüye yol açmıştır. Peki, Gamze Saklı kimdir, neden öldü? Oyuncu Gamze Saklı kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

Gamze Saklı, Karadeniz Bölgesi’nde meydana gelen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran zincirleme trafik kazasında yaşamını yitirmesiyle gündeme gelen genç bir isimdir. Özellikle “Gözleri Karadeniz” adlı televizyon dizisi ekibinde yer aldığı bilinen Saklı, hayatını kaybetti. Peki, Gamze Saklı kimdir, neden öldü? Oyuncu Gamze Saklı kaç yaşında, nereli? Detaylar...

OYUNCU GAMZE SAKLI KİMDİR?

Gamze Saklı, 19 yaşında, televizyon projelerinde görev aldığı bilinen genç bir isimdir. Edinilen bilgilere göre “Gözleri Karadeniz” adlı dizinin ekibinde yer almış ve set çalışmaları kapsamında görev almıştır.

Sosyal çevresinde sevilen bir kişi olarak bilinen Saklı, arkadaşlarıyla birlikte yolculuk yaptığı sırada meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetmiştir. Genç yaşta yaşamını yitirmesi, özellikle çalışma arkadaşları ve yakın çevresinde büyük üzüntü yaratmıştır.

GAMZE SAKLI NEDEN ÖLDÜ?

Gamze Saklı, Rize’nin Çayeli ilçesi Limanköy mevkiinde Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle hayatını kaybetmiştir.

Edinilen bilgilere göre iki otomobil ve bir minibüsün karıştığı kazada, araçlardan birinin kontrolden çıkarak karşı şeride geçmesi sonucu çarpışma yaşanmıştır. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri alev alırken, bazı yolcular araç içinde sıkışmıştır. Aynı kazada Gamze Saklı’nın araçtan yola savrulduğu ve olay yerinde yaşamını yitirdiği bildirilmiştir.

Kaza sonucunda 3 genç hayatını kaybederken, 3’ü ağır olmak üzere toplam 5 kişi de yaralanmıştır.

GAMZE SAKLI KAÇ YAŞINDA?

Gamze Saklı, kazanın yaşandığı dönemde 19 yaşındaydı. 

GAMZE SAKLI NERELİ?

Gamze Saklı’nın memleketine ilişkin net ve resmi bilgiler sınırlı olmakla birlikte, olayın yaşandığı bölge olan Karadeniz hattında bulunması ve “Gözleri Karadeniz” dizisi ekibinde yer alması nedeniyle Karadeniz Bölgesi ile bağlantılı olduğu bilinmektedir.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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