Gamze Özçelik'in oğlu Murathan Pektaş kimdir? Murathan Pektaş kaç yaşında, nereli?

Gamze Özçelik'in oğlu Murathan Pektaş kimdir? Murathan Pektaş kaç yaşında, nereli?
Bir döneme damga vuran oyunculuğunun ardından hayatını sosyal sorumluluk projelerine adayan Gamze Özçelik, anneliğiyle de dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Murathan Pektaş kimdir? Murathan Pektaş kaç yaşında, nereli? Detaylar...

Eski oyuncu ve Umuda Koşanlar Derneği'nin kurucusu Gamze Özçelik, özel hayatını yıllardır gözlerden uzak yaşamayı tercih eden isimler arasında yer alıyor. Özellikle oğlu Murathan Pektaş söz konusu olduğunda bu hassasiyet daha da belirginleşiyor. Peki, Gamze Özçelik'in oğlu Murathan Pektaş kimdir? Murathan Pektaş kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

GAMZE ÖZÇELİK'İN OĞLU MURATHAN PEKTAŞ KİMDİR?

Kamuoyunda uzun yıllar oyunculuğu ve sonrasında kurduğu Umuda Koşanlar Derneği ile tanınan Gamze Özçelik, özel hayatını bilinçli olarak gözlerden uzak yaşamayı tercih eden isimler arasında yer alıyor. Bu tercih, özellikle oğlu Murathan Pektaş söz konusu olduğunda daha da belirginleşiyor.

Murathan Pektaş, eski oyuncu Gamze Özçelik ile oyuncu Uğur Pektaş'ın evliliğinden dünyaya gelmiştir. Annesinin şöhretine rağmen medyadan uzak bir çocukluk geçiren Murathan, bugüne kadar basın önünde çok sınırlı şekilde yer aldı. Gamze Özçelik'in annelik yaklaşımı, oğlunu magazin dünyasının görünürlüğünden bilinçli olarak koruma üzerine kurulu oldu.

Gamze Özçelik'in oğlu Murathan Pektaş kimdir? Murathan Pektaş kaç yaşında, nereli?

MURATHAN PEKTAŞ KAÇ YAŞINDA?

Murathan Pektaş, 2025 yılı itibarıyla 16 yaşına basmıştır. Bu bilgi, Gamze Özçelik'in oğlunun doğum gününde yaptığı sosyal medya paylaşımıyla kamuoyuna yansımıştır.

43 yaşındaki Özçelik, oğlunun doğum gününü, Murathan'ın arkadan çekilmiş bir fotoğrafı eşliğinde ve Sezen Aksu'nun "Canımsın Sen" adlı şarkısını kullanarak kutladı. Paylaşımına eklediği duygu yüklü not, kısa sürede büyük ilgi gördü.

MURATHAN PEKTAŞ NERELİ?

Murathan Pektaş'ın doğum yeri ve memleket bilgisi, ailesi tarafından kamuoyuyla paylaşılmamıştır.

Dilara Yıldız
