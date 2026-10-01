Galler Norveç maçı hangi kanalda, Uluslar Ligi Galler Norveç maçı nereden CANLI izlenir?

Galler - Norveç maçı hangi kanalda sorusu, Uluslar Ligi heyecanıyla birlikte gündemin üst sıralarına taşındı. Grup sıralamasında önemli bir yere sahip olan bu kritik randevuda iki ekip de sahadan galibiyetle ayrılarak puan tablosunda yükselmeyi hedefliyor. Peki, Uluslar Ligi Galler - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Maçın şifresiz izlenip izlenemeyeceği ve karşılaşmaya dair merak edilen tüm bilgiler haberimizin devamında.

GALLER - NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN?

Galler ile Norveç arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşması bugün, 1 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak. Grup sıralamasını doğrudan etkileyecek bu önemli mücadelede iki ekip de sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor.

GALLER - NORVEÇ MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Karşılaşmanın saatinde veya yayın programında resmi kurumlar tarafından değişiklik yapılabileceği için futbolseverlerin maç öncesinde güncel duyuruları takip etmesi öneriliyor.

GALLER - NORVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA?

Uluslar Ligi'ndeki Galler - Norveç maçı, S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Dijital yayın platformu S Sport Plus, karşılaşmayı izleyicilerle internet üzerinden buluşturacak.

S SPORT PLUS HANGİ PLATFORMDA?

S Sport Plus'ın yayınlarına yalnızca internet üzerinden erişilebiliyor. Karşılaşma için Digiturk, D-Smart, Tivibu ya da benzeri televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. Bu nedenle maçı izlemek isteyenlerin S Sport Plus'ın dijital platformunu tercih etmesi gerekiyor. Yayın bağlantısında ya da yayın akışında değişiklik olabileceği için güncel bilgiler resmi yayıncıdan teyit edilebilir.

GALLER - NORVEÇ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşmaya Galler ev sahipliği yapacak. Mücadele, başkent Cardiff'te bulunan Cardiff City Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Ev sahibi Galler, taraftarının desteğini arkasına alarak Norveç karşısında galibiyet arayacak.

GALLER - NORVEÇ MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

Galler - Norveç maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, S Sport Plus'ın internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden karşılaşmayı takip edebilecek. Platform üzerinden maçı izleyebilmek için S Sport Plus üyeliğine sahip olunması gerekiyor.