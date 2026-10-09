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Trendyol Süper Lig'de milli aranın sona ermesiyle birlikte 7. hafta heyecanı yeniden başlıyor. Haftanın açılış karşılaşmasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde sarı kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan bir paylaşım ise taraftarların dikkatini çekti. Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesaplarından akşam saatlerinde "Sinan sen ne yaptın..." ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yapıldı. Paylaşımın ardından sosyal medya kullanıcıları söz konusu ifadenin ne anlama geldiğini merak etmeye başladı. Peki, Galatasaray'ın ''Sinan sen ne yaptın'' paylaşımı ne anlama geliyor? ''Sinan sen ne yaptın'' ne demek?

GALATASARAY'IN ''SİNAN SEN NE YAPTIN'' PAYLAŞIMI NE ANLAMA GELİYOR?

RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Kasımpaşa karşılaşması saat 20.00'de başlayacak. Taraftarların lig heyecanına yeniden odaklandığı sırada gelen paylaşımın herhangi bir gönderme içerip içermediği ise anlaşılamadı.

PAYLAŞIM SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKTİ

Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan yazılı paylaşımda yalnızca "Sinan sen ne yaptın..." notuna yer verildi. Paylaşımın içeriğine ilişkin başka bir açıklama yapılmadı.

Söz konusu paylaşım kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekerken, yorumlarda da paylaşımın neden yapıldığına ilişkin şaşkınlık dile getirildi.

''SİNAN SEN NE YAPTIN'' NE DEMEK?

Galatasaray'ın yaptığı paylaşımda yer alan "Sinan sen ne yaptın..." ifadesinin neye gönderme yaptığı anlaşılmadı. Paylaşımın herhangi bir olay veya gelişmeyle bağlantılı olup olmadığı konusunda net bir bilgi bulunmuyor.

Sosyal medya kullanıcıları paylaşımın altında şaşkınlıklarını dile getirirken, "Admin yanlış hesap" gibi ifadeler kullandı. Öte yandan paylaşımın bir reklam anlaşmasıyla bağlantılı olabileceği de iddialar arasında yer aldı.

Galatasaray'ın paylaşımının ardından "Sinan sen ne yaptın" ifadesinin anlamı merak konusu olurken, mevcut paylaşım üzerinden bununla ilgili kesin bir açıklama yapılamıyor.