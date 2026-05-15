Galatasaray'a şampiyonluk kupasını TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu mu verecek?

Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray’da gözler kupa törenine çevrildi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, şampiyonluk kupasının Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından verilip verilmeyeceğini araştırırken, törenle ilgili detaylar da gündemde geniş yankı uyandırdı.

GALATASARAY’IN KUPASINI URAL AKÜZÜM VERECEK İDDİASI

Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray’da kupa töreni öncesi dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Gazeteci Erdem Açıkgöz’ün haberine göre sarı-kırmızılı takım, şampiyonluk kupasını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yerine TFF’yi temsilen Ural Aküzüm’den alacak.

KUPA TÖRENİ ÖNCESİ GÖZLER TFF’YE ÇEVRİLDİ

Galatasaray’ın gerçekleştireceği şampiyonluk kutlamaları öncesinde kupa seremonisine ilişkin detaylar taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. Ortaya atılan iddiaya göre TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu törende yer almayacak ve federasyonu Ural Aküzüm temsil edecek.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Şampiyonluk kupasının kim tarafından verileceğine yönelik gelişme kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Galatasaray taraftarları konu hakkında çok sayıda paylaşım yaparken, kupa törenine dair detaylar da merak edilmeye başlandı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Konuya ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak ortaya atılan iddia spor kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, gözler kupa töreninde yaşanacak gelişmelere çevrildi.