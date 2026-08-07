Galatasaray Villarreal muhtemel 11'ler açıklandı mı, Galatasaray Villarreal maç kadrosu!

Galatasaray ile Villarreal arasında oynanacak hazırlık maçı öncesinde iki takımın kadro tercihleri futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Mücadele öncesi resmi ilk 11'lerin maç saatine kısa süre kala açıklanması beklenirken, mevcut kadro ve son tercihlerin ardından Galatasaray'ın muhtemel 11'i şekillenmeye başladı. İşte Galatasaray Villarreal maçı öncesi son gelişmeler ve merak edilen maç kadrosu...

GALATASARAY VILLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Galatasaray, hazırlık maçı kapsamında İspanya'nın güçlü ekiplerinden Villarreal ile karşı karşıya gelecek. Yeni sezon öncesinde çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı takımın Villarreal karşısındaki performansı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Galatasaray Villarreal maçını canlı izlemek isteyen taraftarlar ise karşılaşmanın yayın saati ve kanal bilgisini araştırıyor. Mücadele, S Sport Plus ve TV100 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

GALATASARAY-VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Villarreal arasındaki hazırlık maçı 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü oynanacak. İstanbul'da futbolseverlerin karşısına çıkacak olan Galatasaray, Villarreal karşısında yeni sezon öncesi önemli bir sınav verecek. Karşılaşmanın başlama saati ise 21.00 olarak belirlendi.

GALATASARAY-VILLARREAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Galatasaray Villarreal maçı saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesinde iki takımın sahaya süreceği ilk 11'ler ve maç kadroları da yakından takip edilecek. Özellikle Galatasaray'ın yeni sezon öncesindeki kadro tercihleri merak konusu olacak.

GALATASARAY-VILLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Villarreal arasında oynanacak hazırlık maçı S Sport Plus ve TV100 kanallarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi ekran başından takip etmek isteyen taraftarlar, yayın platformları üzerinden karşılaşmayı izleyebilecek. Galatasaray Villarreal maçının canlı yayın bilgileri, futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında bulunuyor.

GALATASARAY-VILLARREAL MAÇI S SPORT PLUS CANLI İZLE

Galatasaray Villarreal karşılaşması S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. S Sport Plus, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebiliyor. Karşılaşmayı bu platform üzerinden takip etmek isteyen futbolseverlerin yayın üyeliğine sahip olması gerekiyor.

GALATASARAY-VILLARREAL MAÇI TV100 CANLI İZLE

Galatasaray Villarreal hazırlık maçının bir diğer yayıncısı ise TV100 olacak. TV100, Digiturk 37, D Smart 37, Kablo TV 37, Tivibu 47 ve Turkcell TV+ 37 numaralı kanallardan izlenebiliyor. Kanal ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak yayın yapıyor.

GALATASARAY-VILLARREAL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ile Villarreal arasındaki hazırlık mücadelesi İstanbul'da bulunan RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak. Sarı-kırmızılı taraftarların önünde sahaya çıkacak olan Galatasaray, Villarreal karşısında yeni sezon öncesindeki hazırlıklarını sürdürecek.

GALATASARAY VILLARREAL MAÇI BİLGİLERİ

Galatasaray Villarreal karşılaşmasına ilişkin merak edilen bilgiler şöyle:

• Maç: Galatasaray - Villarreal

• Tarih: 8 Ağustos 2026 Cumartesi

• Saat: 21.00

• Stat: RAMS Park Stadyumu, İstanbul

• Yayın kanalları: S Sport Plus, TV100

• Maç türü: Hazırlık maçı

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11:

Uğurcan, Sallai, Arda Ünyay, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Yunus Akgün, İlkay Gündoğan, Victor Osimhen