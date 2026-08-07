Galatasaray Villarreal maçı hangi kanalda, Galatasaray Villarreal hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, İspanyol ekibi Villarreal ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı taraftarlar Galatasaray Villarreal hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? sorularına yanıt ararken, karşılaşmanın yayın platformu ve başlama saati belli olduğunda haberimizden takip edilebilecek.

GALATASARAY-VILLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Galatasaray, hazırlık maçında İspanyol temsilcisi Villarreal ile karşı karşıya gelecek. Yeni sezon öncesinde çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde oynayacağı mücadelede sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Futbolseverler ise karşılaşma öncesinde Galatasaray-Villarreal maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman? sorularına yanıt arıyor. Galatasaray ile Villarreal arasındaki hazırlık maçı, S Sport Plus ve TV100 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

GALATASARAY-VİLLARREAL MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray-Villarreal hazırlık maçı 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü oynanacak. İstanbul'da futbolseverlerin karşısına çıkacak olan Galatasaray, güçlü İspanyol ekibi Villarreal karşısında yeni sezon öncesindeki son durumunu görme fırsatı bulacak. Mücadele, iki takım açısından da sezon öncesi hazırlıklar kapsamında önemli bir sınav olacak.

GALATASARAY-VİLLARREAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Villarreal arasındaki hazırlık maçının başlama saati 21.00 olarak açıklandı. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler karşılaşma saatinde ekran başında olacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaray'ın Villarreal karşısındaki performansını yakından takip edecek.

GALATASARAY-VİLLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Villarreal hazırlık maçı S Sport Plus ve TV100 üzerinden canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyon ekranından takip etmek isteyen futbolseverler TV100'ü, dijital platform üzerinden izlemek isteyenler ise S Sport Plus'ı tercih edebilecek.

S SPORT PLUS GALATASARAY-VİLLARREAL MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

S Sport Plus üzerinden yayınlanacak Galatasaray-Villarreal karşılaşması, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilecek. Karşılaşmayı dijital platformdan takip etmek isteyen futbolseverlerin yayın bilgilerini maç öncesinde kontrol etmesi gerekiyor.

TV100 GALATASARAY-VİLLARREAL MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Galatasaray-Villarreal maçının bir diğer yayıncısı TV100 olacak. TV100; Digiturk 37, D Smart 37, Kablo TV 37, Tivibu 47 ve Turkcell TV+ 37 numaralı kanallardan izlenebiliyor. Kanal, Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz yayın hizmeti sunuyor.

GALATASARAY-VİLLARREAL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ile Villarreal arasındaki hazırlık karşılaşmasına İstanbul'daki RAMS Park Stadyumu ev sahipliği yapacak. Sarı-kırmızılı ekip, kendi sahasında oynayacağı mücadelede taraftarının desteğini arkasına alarak Villarreal karşısında başarılı bir sonuç elde etmeye çalışacak. Mücadelenin ardından Galatasaray'ın yeni sezon öncesindeki hazırlık süreciyle ilgili önemli ipuçları ortaya çıkacak.