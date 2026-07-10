Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Ümraniyespor ile oynayacağı hazırlık maçında taraftarıyla yeniden buluşmaya hazırlanıyor. "Galatasaray - Ümraniyespor maçı hangi kanalda?", "Ne zaman oynanacak?" ve "Maç nerede oynanacak?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılırken, karşılaşmanın yayıncı kuruluşu, başlama saati ve stat bilgileri gündemdeki yerini koruyor

GALATASARAY - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN?

"Galatasaray - Ümraniyespor maçı ne zaman, nerede oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak?" soruları, sarı-kırmızılı taraftarların gündeminde yer alıyor. Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Galatasaray, 2026-2027 sezonu öncesindeki ilk hazırlık maçında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. İşte mücadeleye ilişkin merak edilen detaylar.

Galatasaray ile Ümraniyespor arasında oynanacak hazırlık karşılaşması, 17 Temmuz 2026 Cuma günü futbolseverlerle buluşacak. Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon öncesindeki ilk sınavını İstanbul'da verecek.

GALATASARAY - ÜMRANİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Yeni sezon hazırlık mücadelesinde ilk düdük 21.00'de çalacak. Teknik direktör Okan Buruk'un karşılaşmada yeni transferlere ve genç oyunculara forma şansı vermesi bekleniyor.

GALATASARAY - ÜMRANİYESPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ile Ümraniyespor arasındaki hazırlık maçı, Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanacak. İstanbul'da oynanacak mücadelede iki ekip de yeni sezon öncesi son durumlarını test etme fırsatı bulacak.

GALATASARAY - ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray ile Ümraniyespor arasında oynanacak hazırlık maçının yayıncı kuruluşuna ilişkin kulüpler tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Karşılaşmanın canlı yayın bilgisi belli olduğunda kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

GALATASARAY'DA YENİ SEZON HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Süper Lig'de üst üste dört sezon şampiyonluk sevinci yaşayan Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, hazırlık maçlarıyla oyuncuların fiziksel durumunu ve takım uyumunu değerlendirmeyi hedefliyor.