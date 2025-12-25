Galatasaray Trabzonspor Süper Kupa maç bileti ne zaman satışa çıkacak?

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile Trabzonspor, tarafsız sahada karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı organizasyon planı kapsamında maçın detayları kamuoyuyla paylaşıldı.

GALATASARAY TRABZONSPOR SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa yarı final karşılaşması, 5 Ocak 2026 Pazartesi günü futbolseverlerle buluşacak. Türkiye Futbol Federasyonu takvimine göre mücadele, Türkiye saati ile 20.30'da başlayacak. Karşılaşma, tarafsız saha uygulaması kapsamında Gaziantep'te oynanacak.

Maçın adresi olarak Gaziantep Stadyumu belirlendi. Süper Kupa organizasyonunda yarı final karşılaşmalarının farklı şehirlerde oynanması planı doğrultusunda bu stat resmi olarak ilan edildi. Aynı organizasyonda diğer yarı final maçında ise Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY TRABZONSPOR BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak Süper Kupa yarı final maçına ilişkin bilet satışlarıyla ilgili geniş kapsamlı bir resmi duyuru henüz paylaşılmadı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde karşılaşmaya dair doğrudan bir bilet satış ilanı bulunmuyor. Bu nedenle bilet süreciyle ilgili detaylar takip edilmeye devam ediyor.

Mevcut beklentiye göre, Süper Kupa yarı final karşılaşmasının biletlerinin maç tarihine yaklaşık bir hafta kala satışa sunulması öngörülüyor. Satışların Passolig ve TFF'nin yetkili bilet platformları üzerinden gerçekleştirilmesi bekleniyor. Biletlerle ilgili resmi açıklamanın TFF tarafından yapılması halinde bilgiler netleşecek.