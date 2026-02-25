Galatasaray / 'Tottenham - Liverpool' maçı ne zaman (Muhtemel)?

"Şampiyonlar Ligi'nde Juventus deplasmanından turla dönmeyi hedefleyen Galatasaray'ın, son 16 turundaki rakibi için geri sayım başladı. Play-off aşamasını geçen takımların dahil olacağı kura çekimi 27 Şubat 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek. Taraftarların en çok araştırdığı 'Galatasaray – Tottenham veya Liverpool maçı ne zaman?' sorusu, bu kura çekiminin ardından kesinlik kazanacak. Mart ayının ortasında oynanması planlanan dev maçın muhtemel takvimi ve Aslan'ın Avrupa yolundaki fikstür analizi haberimizde..."

MUHTEMELGALATASARAY – "TOTTENHAMLİVERPOOL" MAÇI NE ZAMAN?

Uefa Şampiyonlar Ligi play-off etabında Juventus karşısında aldığı kritik galibiyetle Avrupa'yı sarsan Galatasaray, gözünü bir üst tura dikti. İtalyan devini elemesi durumunda sarı-kırmızılı temsilcimizin rakibi, İngiliz futbolunun ekol takımları Liverpool veya Tottenham olacak. Sarı-kırmızılı taraftarların büyük bir heyecanla beklediği "Galatasaray – Tottenham veya Liverpool maçı ne zaman?" sorusu, UEFA'nın takvimiyle yanıt buldu. Devler Ligi'nde son 16 turunun ilk ayağı 10-11 Mart, rövanş karşılaşmaları ise 17-18 Mart 2026 tarihlerinde sahne alacak.

ASLAN'IN MUHTEMEL İNGİLİZ RAKİPLERİ VE KURA ÇEKİMİ DETAYLARI

Juventus engelini aşarak adını son 16'ya yazdırmayı hedefleyen Aslan, turu geçmesi halinde kesin olarak bir Premier Lig ekibiyle eşleşecek. UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi süreciyle birlikte netleşecek olan bu dev eşleşme, Galatasaray'ın Avrupa arenasındaki kaderini belirleyecek. 2026 yılının Mart ayında oynanacak olan bu kritik müsabakalar öncesinde, kura çekimi tarihi ve eşleşme simülasyonları sarı-kırmızılı camianın bir numaralı gündem maddesi haline gelmiş durumda.