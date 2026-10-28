Galatasaray Tokat Belediye Plevne maçı hangi kanalda, Galatasaray Tokat Belediye Plevne maçı nereden CANLI izlenir?

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Galatasaray – Tokat Belediye Plevne maçı bugün, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşma, Türkiye Voleybol Federasyonu’nun resmi YouTube kanalı TVF Voleybol TV’den şifresiz ve ücretsiz olarak canlı yayınlanacak. İşte Galatasaray – Tokat Belediye Plevne maçının saati, salonu ve yayın bilgileri.

GALATASARAY TOKAT BELEDİYE PLEVNE MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Tokat Belediye Plevne arasındaki TVF Erkekler 1. Lig karşılaşması, Türkiye Voleybol Federasyonu’nun resmi YouTube kanalı TVF Voleybol TV üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Maç, televizyon kanallarında yer almıyor.

GALATASARAY TOKAT BELEDİYE PLEVNE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet. Karşılaşma, TVF Voleybol TV YouTube kanalı üzerinden şifresiz ve ücretsiz olarak izlenebilecek. Maçı izlemek için herhangi bir abonelik gerekmiyor.

GALATASARAY TOKAT BELEDİYE PLEVNE MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Maçı canlı izlemek isteyenler, YouTube üzerinden TVF Voleybol TV kanalına girerek yayına ulaşabilecek. Karşılaşma; akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve YouTube uygulaması bulunan akıllı televizyonlardan takip edilebilecek. Yayının Digiturk, D-Smart, Tivibu ya da benzeri televizyon platformlarında bir kanal numarası bulunmuyor.

GALATASARAY TOKAT BELEDİYE PLEVNE MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma bugün, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 19.00’da başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında değişiklik yapılabileceği için güncel bilgilerin takip edilmesinde fayda var.

GALATASARAY TOKAT BELEDİYE PLEVNE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, İstanbul’daki Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak. Ev sahibi Galatasaray, taraftarı önünde galibiyet hedeflerken, Tokat Belediye Plevne ise deplasmanda puan peşinde olacak.

TVF ERKEKLER 1. LİG NEDİR?

TVF Erkekler 1. Lig, Türkiye’de erkek voleybolunun en üst ligi olan Efeler Ligi’nin bir alt kademesinde yer alan lig. Ligde mücadele eden takımlar, sezon sonunda Efeler Ligi’ne yükselmek için mücadele ediyor.

Sosyal medyada paylaşılan “canlı izle” bağlantıları, çoğunlukla izinsiz yayın yapan sitelere yönlendiriyor. Bu siteler zararlı yazılım ve kişisel veri hırsızlığı gibi ciddi riskler taşıyor. Karşılaşma zaten TVF Voleybol TV’den ücretsiz olarak yayınlandığı için resmi yayının tercih edilmesi öneriliyor.