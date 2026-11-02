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Galatasaray Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Stuttgart maçı nerede, hangi statta oynanacak?

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Galatasaray Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Stuttgart maçı nerede, hangi statta oynanacak?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, Stuttgart karşılaşmasıyla Avrupa arenasında önemli bir sınava çıkacak. Futbolseverler, mücadelenin oynanacağı tarih, başlama saati ve yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Stuttgart maçı nerede, hangi statta oynanacak? Detaylar haberimizde.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, lig aşamasının dördüncü haftasında Almanya temsilcisi Stuttgart'ı konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa arenasındaki karşılaşmasını takip etmek isteyen futbolseverler, maçın tarihi, başlama saati ve oynanacağı stadı araştırıyor. Peki,  Galatasaray Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Stuttgart maçı nerede, hangi statta oynanacak? Detaylar...

GALATASARAY STUTTGART MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Stuttgart arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, 3 Kasım 2026 Salı günü oynanacak. Mücadele, organizasyonun lig aşamasının dördüncü haftasında gerçekleştirilecek.

GALATASARAY STUTTGART MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Stuttgart maçı, Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak. Karşılaşma öncesinde takımların maç hazırlıklarını tamamlayarak mücadele saatini beklemesi planlanıyor.

GALATASARAY STUTTGART MAÇI NEREDE, HANGİ STATTA OYNANACAK?

Galatasaray-Stuttgart karşılaşması, İstanbul'da bulunan Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak. Sarı-kırmızılı takım, Alman temsilcisini kendi sahasında ve taraftarının önünde ağırlayacak.

GALATASARAY STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray-Stuttgart karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Mücadele ayrıca TRT'nin dijital yayın platformu tabii üzerinden takip edilebilecek.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ SON DURUMU

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk üç maçında iki mağlubiyet ve bir galibiyet aldı. Sporting ve Barcelona karşılaşmalarından puan çıkaramayan sarı-kırmızılı ekip, Lille deplasmanında aldığı 4-2'lik galibiyetle ilk puanlarını hanesine yazdırdı.

Galatasaray, Stuttgart karşısında da puan veya puanlar alarak lig aşamasındaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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