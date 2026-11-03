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Galatasaray Stuttgart maçı hangi kanalda, Stuttgart maçını hangi kanal veriyor, Galatasaray Stuttgart maçı şifresiz mi?

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Galatasaray Stuttgart maçı hangi kanalda, Stuttgart maçını hangi kanal veriyor, Galatasaray Stuttgart maçı şifresiz mi? Haber Videosunu İzle
Galatasaray Stuttgart maçı hangi kanalda, Stuttgart maçını hangi kanal veriyor, Galatasaray Stuttgart maçı şifresiz mi?
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Gün boyu süren bekleyiş, akşam saatlerinde yerini ekran başındaki telaşa bırakıyor. Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak Galatasaray için milyonlarca taraftar televizyonların karşısında yerini almaya hazırlanırken herkesin aklında aynı soru var: Maçı hangi kanaldan izleyeceğiz, yayın şifreli mi, ekstra bir üyelik gerekir mi?

Galatasaray Stuttgart maçı hangi kanalda, Stuttgart maçını hangi kanal veriyor, Galatasaray Stuttgart maçı şifresiz mi sorularının yanıtını sizin için derledik. Hangi platformda kaçıncı kanalda yayınlandığını, maçı telefondan ya da bilgisayardan izlemenin yollarını ve yayın öncesinde dikkat etmeniz gereken ayrıntıları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

GALATASARAY STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Stuttgart arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, 03 Kasım 2026 günü yani bugün, Türkiye saati ile 20.45’te başlayacak ve TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY STUTTGART MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet, karşılaşma TRT 1’den şifresiz yayınlanacak. Maç ayrıca TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden de izlenebilecek. Ücretsiz üyelik yeterli olduğu için ek bir abonelik ücreti gerekmiyor.

TRT 1 KANAL NUMARALARI

TRT 1; D-Smart 26. kanal, Digiturk 23. kanal, Fil Box 20. kanal, Kablo TV 22. kanal, Tivibu 22. kanal ve Turkcell TV+ 21. kanal üzerinden izlenebilir. Platform kanal numaraları zaman içinde değişebileceği için izleyicilerin yayın öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmeleri önerilir.

MAÇI HANGİ CİHAZLARDAN İZLEYEBİLİRİM?

Televizyondan TRT 1 kanalını açarak ya da internetten tabii üzerinden TRT 1 canlı yayınına girerek maçı izleyebilirsiniz.

MAÇ SAATİ VE STAT

Karşılaşma saat 20.45’te İstanbul’daki Rams Park’ta başlayacak. Maç saatinin veya yayın programının resmi mercilerce değiştirilebilme ihtimaline karşı gelişmeleri takip etmekte fayda var.

TRT 1 HD FREKANSI NE?

TRT 1 HD, Türksat 4A uydusu üzerinden şu değerlerle yayın yapıyor:

Uydu: Türksat 4A (42° Doğu)

Frekans: 11794 MHz

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol oranı: 30000

FEC: 3/4

TRT 1 SD FREKANSI NE?

TRT 1'in standart çözünürlüklü yayını için ise şu değerler kullanılabiliyor:

Uydu: Türksat 4A (42° Doğu)

Frekans: 11958 MHz

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol oranı: 27500

FEC: 5/6

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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