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Galatasaray Stuttgart maç kaç kaç, Galatasaray Stuttgart maçı bitti mi, maç bitti mi Galatasaray Stuttgart maçı CANLI SKOR takibi!

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Galatasaray Stuttgart maç kaç kaç, Galatasaray Stuttgart maçı bitti mi, maç bitti mi Galatasaray Stuttgart maçı CANLI SKOR takibi! Haber Videosunu İzle
Galatasaray Stuttgart maç kaç kaç, Galatasaray Stuttgart maçı bitti mi, maç bitti mi Galatasaray Stuttgart maçı CANLI SKOR takibi!
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Şampiyonlar Ligi geceleri İstanbul’da bir başka yaşanıyor. Tribünlerden yükselen ses, ekran başında nefesini tutan milyonlar ve akıllardaki tek soru: Galatasaray Stuttgart maç kaç kaç? Telefonlar ellerde, gözler skor tabelasında. İlk gol geldi mi, maç hangi dakikada, durum nasıl? Bu soruların yanıtını arayanlar bir yandan da maçın bitip bitmediğini merak ediyor.

Sarı-kırmızılı ekibin Alman rakibi karşısındaki mücadelesi taraftarın gündeminin en üst sırasında. Böyle bir gecede skoru bir an bile kaçırmak istemeyenler için Galatasaray Stuttgart maçı canlı skor takibini hazırladık. Karşılaşmayla ilgili merak edilen her şey, iki takımın bu sezonki durumu ve maça dair tüm ayrıntılar haberimizin devamında sizi bekliyor.

MAÇ NE ZAMAN VE NEREDE?

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta karşılaşması, 03 Kasım 2026 Salı günü yani bugün, Türkiye saati ile 20.45’te İstanbul’daki Rams Park’ta başlayacak. Mücadele TRT 1 kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE NEREDE?

Sarı-kırmızılılar lig aşamasında oynadığı 3 maçta 3 puan topladı ve 36 takımlı tabloda 23. sırada yer alıyor. Sezona Sporting CP ve Barcelona karşısında iki mağlubiyetle başlayan Galatasaray, üçüncü haftada Lille’i deplasmanda 4-2 yenerek ilk galibiyetini aldı. Takım tüm kulvarlarda son 4 resmi maçını kazandı.

STUTTGART’IN DURUMU

Alman ekibi 3. hafta sonunda 7 puanla 6. sıradaydı. Viking’i 3-1, Slovan Bratislava’yı 3-0 yenen Stuttgart, Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Ermedin Demirovic de 4 golle turnuvanın en golcü isimleri arasında yer alıyor.

GALATASARAY STUTTGART MAÇI CANLI SKOR

Şu anda maçın durumu şöyle: Galatasaray Stuttgart maçı henüz başlamadı.

Galatasaray - Stuttgart: - / -

Karşılaşma başladığında skor, goller ve kartlar bu bölümden anlık olarak takip edilebilecek. Maç bittiğinde nihai skor da buraya eklenecek.

MAÇ BİTTİ Mİ?

Karşılaşma henüz başlamadığı için maç bitmedi. Maç saati yaklaştıkça bu bölümde skor ve gelişmeler güncellenecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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