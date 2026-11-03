Galatasaray Stuttgart ilk 11’ler açıklandı! SON DAKİKA Galatasaray Stuttgart maç kadrosunda kimler var?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Maç öncesinin en çok merak edilen anı, soyunma odasından çıkan kadro kâğıdının ortaya çıktığı andır. Teknik direktörün tercihleri, sürpriz isimler, sakatlıktan dönenler ve rakip ekibin hücum planı bu kâğıtta saklı. Şampiyonlar Ligi gibi büyük bir gecede her isim ayrı bir hikâye anlatıyor.
Galatasaray Stuttgart ilk 11’ler açıklandı mı, Galatasaray Stuttgart maç kadrosunda kimler var? Okan Buruk’un kadro tercihleri ile Stuttgart’ın sahaya süreceği isimler hakkında bilinenleri, sakat ve cezalı oyuncuları SON DAKİKA bilgileriyle haberimizin devamında!
GALATASARAY STUTTGART İLK 11’LER
Resmi ilk 11’ler:
GALATASARAY’DA EKSİKLER KİMLER?
Galatasaray’da sakat ya da cezalı oyuncu yok. UEFA listesinde yer almayan Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner oynayamayacak.
STUTTGART’TA EKSİKLER KİMLER?
Stuttgart’ta Angelo Stiller, Leo Sauer ve Josha Vagnoman sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.
MAÇ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Karşılaşma bugün, Türkiye saati ile 20.45’te Rams Park’ta başlayacak ve TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.