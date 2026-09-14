Galatasaray stat zeminini yeniliyor mu, Rams Park zemin yenilemesi ne zaman bitecek?

Galatasaray’da RAMS Park’ın zemin durumu gündemdeki yerini korurken, statta zemin yenilemesi yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Taraftarlar, “ Galatasaray stat zeminini yeniliyor mu?” ve “RAMS Park zemin yenilemesi ne zaman bitecek?” sorularına yanıt ararken, çalışmaların takvimine ilişkin detaylar yakından takip ediliyor.

GALATASARAY'DA RAMS PARK ZEMİNİ YENİLENİYOR

Galatasaray'ın Kocaelispor ile oynadığı karşılaşmanın ardından RAMS Park'ta uzun süredir beklenen zemin yenileme çalışmaları başladı. Maçın sona ermesiyle birlikte sahaya giren ekipler, çim zeminin yenilenmesi için çalışmalara start verdi. Sarı-kırmızılı taraftarların yakından takip ettiği süreçte RAMS Park'ın zemin kalitesinin artırılması hedefleniyor.

MAÇIN ARDINDAN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Galatasaray-Kocaelispor mücadelesinin tamamlanmasının ardından ekipler vakit kaybetmeden sahaya giriş yaptı. Uzun süredir gündemde olan zemin yenileme çalışmaları kapsamında mevcut çim zeminde kapsamlı bir bakım ve yenileme süreci başlatıldı.

RAMS PARK'IN ÇİM ZEMİNİ YENİLENECEK

Galatasaray'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan RAMS Park'taki zemin çalışmalarında sahanın daha elverişli bir hale getirilmesi amaçlanıyor. Yapılacak yenilemeyle birlikte futbolcuların daha sağlıklı ve kaliteli bir zeminde mücadele etmesi hedefleniyor.

GALATASARAY'IN STAT ZEMİNİ NEDEN YENİLENİYOR?

RAMS Park'ın zemininde uzun süredir devam eden yıpranma ve saha kalitesine ilişkin gündem nedeniyle yenileme çalışması başlatıldı. Çim zeminin yenilenmesiyle birlikte sahanın oyun şartlarının iyileştirilmesi ve sezon boyunca daha iyi bir zemin standardının korunması planlanıyor.

RAMS PARK ZEMİN YENİLEMESİ NE ZAMAN BİTECEK?

Galatasaray'da başlatılan RAMS Park zemin yenileme çalışmalarının tamamlanma tarihi, sarı-kırmızılı takımın maç programı açısından da önem taşıyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından stadın yeniden maçlara hazır hale getirilmesi beklenirken, yenileme sürecinin ne kadar süreceği yapılacak çalışmaların kapsamına göre netlik kazanacak.

GALATASARAY TARAFTARI ZEMİNİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

RAMS Park'ta başlayan zemin yenileme çalışmaları Galatasaray taraftarlarının da gündeminde. Sarı-kırmızılılar, çalışmaların tamamlanmasının ardından yenilenen zeminin takımın iç saha performansına ve maçların oynanış kalitesine nasıl yansıyacağını merak ediyor.