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İstanbul’da etkili olan yoğun yağışların ardından Galatasaray’ın maçlarını oynadığı RAMS Park Stadı’nın bulunduğu arazide toprak kayması yaşandığı ve yapının bazı bölümlerinde çatlaklar oluştuğu öne sürüldü. Peki, Galatasaray stadı taşınacak mı, RAMS Park Stadı yıkılacak mı? Galatasaray'ın stadında selden sonra toprak mı kaydı? Detaylar haberimizde.

GALATASARAY STADI TAŞINACAK MI?

Galatasaray stadının taşınacağına ilişkin herhangi bir bilgi, paylaşılan Bakanlık açıklamasında yer almadı. RAMS Park Stadyumu’nun bulunduğu alanda toprak kayması yaşandığı ve stadyumun bazı bölümlerinde çatlaklar oluştuğu yönündeki iddialar üzerine yapılan teknik incelemelerde, yapısal bir olumsuzluk tespit edilmediği bildirildi.

RAMS PARK STADI YIKILACAK MI?

RAMS Park Stadı'nın yıkılacağına ilişkin de Bakanlık açıklamasında herhangi bir karar veya bilgi bulunmuyor. Teknik ekiplerin yaptığı incelemelerde stadyumda herhangi bir yapısal olumsuzluğa rastlanmadığının bildirilmesi, kamuoyunda gündeme gelen iddialara ilişkin açıklamanın temelini oluşturdu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde stadyumun bazı bölümlerinde 2-3 santimetrelik çatlaklar oluştuğu öne sürülmüştü. Ancak Bakanlığın açıklamasında, yerinde yapılan teknik incelemeler sonucunda RAMS Park Stadyumu'nda herhangi bir yapısal olumsuzluk tespit edilmediği ifade edildi.

Stadyumun yıkılması veya başka bir alana taşınması yönünde alınmış bir karar, paylaşılan açıklamada yer almadı. Açıklamada ayrıca stadyumun hemen alt kotunda bulunan Aslanvadi Projesi şantiye alanında da herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği kaydedildi.

GALATASARAY'IN STADINDA SELDEN SONRA TOPRAK MI KAYDI?

İstanbul'da 14 Ekim 2026 tarihinde başlayan ve yaklaşık dört gün süren yoğun yağışların ardından RAMS Park Stadyumu'nun bulunduğu araziyle ilgili toprak kayması iddiaları gündeme geldi. Sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde, stadyum çevresinde toprak kayması meydana geldiği ve yapının bazı bölümlerinde çatlaklar oluştuğu ileri sürüldü.

İddiaların ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü teknik ekipleri, RAMS Park Stadyumu'nda ve hemen alt kotunda yer alan Aslanvadi Projesi'nin şantiye alanında yerinde incelemeler gerçekleştirdi.

Bakanlığın açıklamasına göre incelemeler, bir önceki akşam ve takip eden sabah saatlerinde yapıldı. Kontroller sonucunda RAMS Park Stadyumu'nda herhangi bir yapısal olumsuzluk tespit edilmediği, Aslanvadi Projesi şantiye sahasında da olumsuz bir durumla karşılaşılmadığı bildirildi.

BAKANLIK İNCELEME SONUÇLARINI DUYURDU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü, açıklamasında hem stadyumun hem de yakınındaki proje sahasının kontrol edildiğini belirtti. İncelemelerde elde edilen bulgular şu şekilde sıralandı:

RAMS Park Stadyumu'nda herhangi bir yapısal olumsuzluğa rastlanmadı.

Stadyumun alt kotunda bulunan Aslanvadi Projesi şantiye sahasında herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Aslanvadi Projesi kapsamında kazıklı temel imalatlarının gerçekleştirildiği ve çalışmaların sürdüğü görüldü.

Kamuoyunda endişeye neden olan iddiaların yapılan teknik incelemeler sonucunda gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Bakanlık, açıklamasında vatandaşların can ve mal güvenliğini esas alarak afet süreciyle ilgili gelişmelerin titizlikle takip edildiğini de kaydetti.

ASLANVADİ PROJESİ'NDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

RAMS Park Stadyumu'nun hemen alt kotunda yer alan Aslanvadi Projesi'nin şantiye sahası da teknik ekiplerin incelemelerine dahil edildi. Bakanlık, proje alanında herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini açıkladı.

Açıklamada, proje kapsamında kazıklı temel imalatlarının gerçekleştirildiği ve çalışmaların devam ettiği bilgisi paylaşıldı. Böylece sosyal medyada stadyum ve yakınındaki alan hakkında ortaya atılan iddialara ilişkin incelemelerin her iki sahada da yapıldığı bildirildi.

Bakanlığın kamuoyuna duyurduğu sonuçlarda RAMS Park Stadyumu'nda yapısal bir olumsuzluğa rastlanmadığı vurgulanırken, Aslanvadi Projesi'nde de herhangi bir olumsuzluk belirlenmediği ifade edildi.