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Galatasaray Sporting Lizbon maçı hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray Sporting Lizbon maçı nereden izlenir?

Galatasaray Sporting Lizbon maçı hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray Sporting Lizbon maçı nereden izlenir?
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Galatasaray ile Sporting Lizbon arasındaki mücadele için futbolseverlerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Karşılaşmanın yayın kanalı, izleme platformu ve başlama saati merak ediliyor. Peki, Galatasaray Sporting Lizbon maçı hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray Sporting Lizbon maçı nereden izlenir? Detaylar haberimizde.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde futbolseverlerin merakla takip ettiği Galatasaray Sporting Lizbon karşılaşması için geri sayım sona erdi. Sarı-kırmızılı takımın Sporting Lizbon ile oynayacağı dev karşılaşmanın yayın bilgileri ve maç saati belli oldu. Futbolseverler, karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağını ve mücadeleyi nereden takip edebileceklerini araştırıyor. Peki, Galatasaray Sporting Lizbon maçı hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray Sporting Lizbon maçı nereden izlenir? Detaylar...

GALATASARAY SPORTİNG LİZBON MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray Sporting Lizbon maçı, Türkiye'de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Böylece futbolseverler, karşılaşmayı televizyon ekranlarından herhangi bir şifre gerekmeksizin takip edebilecek.

Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray Sporting Lizbon mücadelesinin yayın adresi olarak TRT 1 öne çıkarken, karşılaşma dijital platform üzerinden de takip edilebilecek.

GALATASARAY SPORTİNG LİZBON MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Galatasaray Sporting Lizbon maçı Türkiye'de TRT 1 üzerinden canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek. Futbolseverler, karşılaşmanın başladığı saatte TRT 1 ekranlarından mücadeleyi takip edebilecek.

GALATASARAY SPORTİNG LİZBON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Sporting Lizbon maçı, 9 Eylül 2026 Çarşamba günü oynanacak. Dev karşılaşma saat 22.00'de (TSİ) başlayacak.

GALATASARAY SPORTİNG LİZBON MAÇI NEREDE?

Mücadele, Portekiz'de bulunan José Alvalade Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmanın hakemliğini ise Espen Eskas üstlenecek.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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