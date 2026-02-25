Haberler

Galatasaray Son 16 Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman?
Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus ile kozlarını paylaşan temsilcimiz Galatasaray, adını bir üst tura yazdırmak için sahaya çıkıyor. İtalya'daki kritik rövanşın ardından futbolseverler şimdiden "Galatasaray Son 16 Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. Devler Ligi'nde yoluna devam edecek takımların rakipleri, play-off maçlarının hemen ardından belli olacak. İşte Galatasaray'ın muhtemel rakiplerinin netleşeceği kura tarihi ve tüm detaylar...

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasında heyecan katlanarak artıyor. Galatasaray'ın Juventus engelini aşması durumunda katılım sağlayacağı Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi için UEFA'dan resmi açıklama geldi. Sarı-kırmızılı taraftarların kilitlendiği "Galatasaray'ın kura çekimi ne zaman yapılacak?" sorusu, 27 Şubat Cuma günü yanıt bulacak. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek organizasyonun saatine ve muhtemel rakiplere dair son gelişmeleri haberimizde derledik.

GALATASARAY TURU GEÇERSE SON 16 RAKİBİ KİM OLACAK?

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Juventus engelini aşması beklenen temsilcimiz Galatasaray'ın bir sonraki durağı şimdiden netleşti. Sarı-kırmızılı ekibimiz, Torino'dan zaferle dönerek adını son 16 turuna yazdırması halinde, İngiliz futbolunun devleriyle eşleşecek. Yapılan statü değerlendirmelerine göre aslanın muhtemel rakipleri Liverpool veya Tottenham olacak. Premier Lig ekiplerine karşı verilecek bu büyük sınav, temsilcimizin Avrupa arenasındaki kaderini belirleyecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Play-off rövanş mücadelelerinin tamamlanmasının ardından tüm gözler İsviçre'ye çevrilecek. Devler Ligi'nde son 16 turu kura çekimi organizasyonu, 27 Şubat 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek. İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenecek olan tören, Türkiye saati ile 14.00'te başlayacak. Galatasaray'ın yol haritasının kesinleşeceği bu kritik saat dilimi, tüm Türkiye tarafından canlı takip edilecek.

YARI FİNAL YOLUNDA MUHTEMEL RAKİPLER VE ÇEYREK FİNAL SENARYOSU

Temsilcimizin Avrupa hayallerinde çıta oldukça yüksek. Galatasaray, Juventus'u saf dışı bırakıp ardından Liverpool veya Tottenham engelini de aşmayı başarırsa, çeyrek finalde tam bir "devler karması" ile karşı karşıya gelecek. Bu senaryoda sarı-kırmızılıların muhtemel rakipleri; Monaco - Paris Saint-Germain galibi ile Barcelona - Chelsea eşleşmesinden turu geçecek takımlar olacak. Kupa yolunda zorlu ancak bir o kadar da prestijli bir fikstür temsilcimizi bekliyor.

