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Galatasaray Samsunspor maçı, yarın, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 16.00'da İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Trendyol Süper Lig'in 12. haftasındaki karşılaşma şifresiz yayınlanmayacak; maç Digiturk'te 77. kanal ve TOD üzerinden izlenebilecek. Galatasaray Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi ve muhtemel 11'ler belli oldu mu soruları karşılaşma öncesinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Galatasaray Samsunspor maçının yayın bilgileri, muhtemel 11'leri ve karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar.

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Samsunspor maçı, yarın, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yer alıyor.

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray Samsunspor maçı Türkiye saatiyle 16.00'da başlayacak.

Maç saatinde ya da yayın programında son dakika değişikliği yapılabileceği için futbolseverlerin karşılaşma öncesinde güncel bilgileri kontrol etmesi öneriliyor.

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Samsunspor maçı, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. beIN SPORTS 1, Digiturk'te 77. kanaldan izlenebiliyor. Karşılaşma ayrıca beIN SPORTS'un dijital yayın platformu TOD üzerinden de internetten canlı olarak takip edilebilecek.

Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için futbolseverlerin yayın öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır, Galatasaray Samsunspor maçı şifresiz yayınlanmayacak. Trendyol Süper Lig maçlarının yayın hakları beIN SPORTS'a ait olduğu için karşılaşmayı izlemek isteyenlerin Digiturk ya da TOD aboneliğine sahip olması gerekiyor.

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray Samsunspor maçı, RAMS Park'taki zemin bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY MAÇI NEDEN BAŞAKŞEHİR STADINDA OYNANIYOR?

Galatasaray, RAMS Park'ta süren zemin bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle Samsunspor maçını Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynama kararı aldı. Sarı-kırmızılı kulüp, yaptığı resmi açıklamada çim yenileme çalışmalarına daha fazla zaman tanımak amacıyla maçın Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na alındığını duyurdu.

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ BELLİ OLDU MU?

Galatasaray Samsunspor maçının muhtemel 11'leri karşılaşma öncesinde netleşiyor.

GALATASARAY MUHTEMEL 11:

Uğurcan

Deniz Gül

Barış Alper Yılmaz

Batrakov

Leroy Sané

Gabriel Sara

Lucas Torreira

Ismail Jakobs

Abdülkerim Bardakcı

Davinson Sánchez

Singo

GALATASARAY SAMSUNSPOR KARŞISINDA

Galatasaray ile Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Galatasaray, taraftarı önünde sahadan galibiyetle ayrılarak puan tablosundaki hedeflerine bir adım daha yaklaşmak istiyor. Samsunspor ise deplasmandan puan ya da puanlarla dönerek ligdeki iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor. Milli aranın ardından oynanacak karşılaşma, haftanın dikkat çeken mücadeleleri arasında yer alıyor.