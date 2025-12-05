Galatasaray Samsunspor maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Galatasaray Samsunspor golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Galatasaray Samsunspor kaç kaç? Galatasaray Samsunspor canlı maç anlatımı ve Galatasaray Samsunspor kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Galatasaray Samsunspor maçı 3-2'lik Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi.

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE

Galatasaray Samsunspor maçını Bein Sports ve TOD TV'den canlı izleyebilirsiniz.

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Samsunspor maçı bu akşam saat 20.00 itibariyle başladı.

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray Samsunspor maçı İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynandı.