Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl ilk 24'e girer, hangi maç nasıl bitmeli TÜM OLASILIKLAR (Galatasaray Atletico Madrid)?

Şampiyonlar Ligi'nde son düzlüğe girilirken gözler Galatasaray'ın ilk 24 yolundaki puan tablosuna çevrildi. Yeni lig usulü formatta üst tura yükselme barajının kaç puan olacağı merak konusu olurken, temsilcimizin hangi maçtan nasıl bir skorla ayrılması gerektiği tek tek hesaplanıyor. Galatasaray hangi maç nasıl bitmeli sorusuna yönelik hazırladığımız detaylı analizimizde; galibiyet, beraberlik ve rakiplerin averaj durumlarına göre tüm olasılıkları bir araya getirdik. İşte Galatasaray'ı bir üst tura taşıyacak o matematiksel yol haritası...

KARABAĞ – E. FRANKFURT: FRANKFURT PUANI ASLAN'A YARAR

Bu mücadelede gözler Frankfurt ekibinin üzerinde olacak. Eintracht Frankfurt'un sahadan puan ya da puanlarla ayrılması, Galatasaray'ın genel sıralamadaki yerini sağlama alması adına en ideal senaryo. Karabağ'ın evinde yaşayacağı bir kayıp, temsilcimizin ilk 24 yolundaki en büyük engellerden birini saf dışı bırakacak.

KOPENHAG – NAPOLİ: BERABERLİK İKİ TAKIMI DA YAKABİLİR

Danimarka ve İtalya temsilcilerini karşı karşıya getiren bu randevuda, her iki takımın da puan kaybetmesi Galatasaray için altın değerinde. Özellikle maçın beraberlikle sonuçlanması, hem Kopenhag'ın hem de Napoli'nin üst tur hayallerini büyük ölçüde bitirirken, Aslan'ın aradan sıyrılarak avantaj kazanmasını sağlayacak.

OLİMPİYAKOS – B. LEVERKUSEN: LEVERKUSEN ENGELİ KALDIRABİLİR

Yunanistan'da oynanacak bu zorlu karşılaşmada ibrenin Alman temsilcisinden yana olması gerekiyor. Bayer Leverkusen'in deplasmanda kazanması, Olimpiyakos'un puan tablosunda Galatasaray'ı tehdit etmesinin önüne geçecek. Bu sonuç, alt sıralardan gelecek baskıyı azaltmak adına kritik bir önem taşıyor.

NEWCASTLE – PSV: İNGİLİZLERİN GALİBİYETİ AVANTAJ GETİRİR

Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'ın puan cetvelinde temsilcimizin gerisinde kalması için Newcastle United'ın evinde hata yapmaması şart. PSV'nin İngiltere deplasmanından puansız dönmesi, Galatasaray'ın ilk 24 hedefindeki matematiksel olasılıklarını güçlendiren en önemli senaryolardan biri.

ATALANTA – A. BILBAO: İTALYANLAR KAZANIRSA HESAPLAR TUTUYOR

İtalya'daki bu kritik çarpışmada Galatasaray'ın lehine olan sonuç ev sahibinin üstünlüğü. Atalanta'nın sahadan galibiyetle ayrılması, hem İtalyan ekibinin konumunu netleştirecek hem de Athletic Bilbao'nun puan kaybıyla temsilcimizin elini ciddi şekilde rahatlatacak.