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Galatasaray'ın Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ile karşı karşıya geleceği maçın programı merak ediliyor. Avrupa kupalarındaki mücadeleyi takip etmek isteyen taraftarlar, karşılaşmanın hangi gün oynanacağını ve saat kaçta başlayacağını öğrenmek istiyor. Peki, Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı bugün mü? Galatasaray Aston Villa maçı ne zaman? Detaylar haberimizde.

GALATASARAY ASTON VILLA MAÇI BUGÜN MÜ?

Galatasaray'ın Aston Villa ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması bugün değil, 24 Kasım 2026 Salı günü gerçekleştirilecek. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Avrupa arenasındaki bu mücadele için yarını bekleyecek.

GALATASARAY ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Aston Villa arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, 24 Kasım 2026 Salı günü saat 20.45'te başlayacak. Mücadele, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Galatasaray Kulübünün açıkladığı maç programına göre Aston Villa karşılaşması, sarı-kırmızılı ekibin Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki beşinci maçı olacak.