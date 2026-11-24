Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki puanı 9 oldu: sarı-kırmızılılar lig aşamasının 5. haftasında, 24 Kasım 2026 Salı akşamı RAMS Park'ta Aston Villa'yı 77. dakikada Deniz Gül'ün attığı golle 1-0 yendi. Galatasaray 5 maçta 3 galibiyet aldı ve sıradaki maçına 8 Aralık'ta AEK deplasmanında çıkacak.

GALATASARAY PUAN DURUMU NEDİR?

Galatasaray 9 puanda. Aston Villa galibiyetiyle bu puana ulaşan takım 5 maçın 3'ünü kazandı, 2'sini kaybetti ve henüz berabere kalmadı. Habertürk'ün maç sonu haberine göre bu, Şampiyonlar Ligi'ndeki üst üste üçüncü galibiyet. Aston Villa da 9 puanda kaldı ve üst üste ikinci kez kaybetti.

Galatasaray'ın galibiyet serisi İstanbul'daki Barcelona yenilgisinden sonra başladı. Sarı-kırmızılılar önce Fransa'da Lille'i 4-2, ardından evinde Stuttgart'ı 2-0 yendi ve Aston Villa maçıyla seriyi üç maça çıkardı.

GALATASARAY KAÇINCI SIRADA?

Kesin sıra UEFA'nın resmî tablosu güncellendiğinde netleşecek. Sabah'ın 24 Kasım gecesi yayımladığı tabloda Galatasaray 13. sırada gösterildi. Aynı tabloda en üstte 12 puanlı Paris Saint-Germain ve Real Madrid ile 10 puanlı Arsenal var; arkalarında Galatasaray dahil 9 puanlı 10 takım sıralanıyor. 36 takımlı lig aşamasında puanı eşit olan takımları önce averaj ayırıyor, bu yüzden tek bir galibiyet ya da yenilgi bu grupta sıralamayı birkaç basamak değiştirebiliyor.

İLK 8'E GİRMEK NE DEMEK?

Şampiyonlar Ligi'nde gruplar yok, 36 takım tek bir lig tablosunda yarışıyor ve her takım 8 maç oynuyor. Lig aşamasını ilk 8'de bitiren takımlar doğrudan son 16 turuna çıkıyor. 9. ile 24. sıra arasındaki takımlar son 16 için play-off oynuyor, 25. sıra ve sonrası turnuvaya veda ediyor. Galatasaray'ın hedefi play-off turuna kalmadan ilk 8'e girmek.

GALATASARAY'IN SIRADAKİ MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, lig aşamasının 6. haftasında 8 Aralık 2026 Salı günü Yunanistan'da AEK ile karşılaşacak. Aynı hafta Aston Villa evinde Paris Saint-Germain'i ağırlayacak. AEK maçından sonra sarı-kırmızılıların lig aşamasında 2 maçı daha kalacak.

GALATASARAY ASTON VILLA MAÇINDA NE OLDU?

İlk yarı golsüz bitti. Galibiyeti getiren gol maçın son çeyreğinde geldi: AA'nın maç raporuna göre 77. dakikada Wilfried Singo'nun kafa vuruşu sonrası seken topu Jackson göğsüyle indirdi, Deniz Gül de kafayla ağlara gönderdi. Son Mühür'ün haberine göre Deniz Gül, 62. dakikada Eren Elmalı'nın yerine oyuna girmişti. Maçı Alman hakem Daniel Siebert yönetti.