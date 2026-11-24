Galatasaray ile Aston Villa'nın UEFA Şampiyonlar Ligi maçında ilk yarı 0-0 bittiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında sahasında Aston Villa ile karşılaştığı maçın ilk yarısını 0-0 beraberlikle tamamladı. İlk 45 dakika orta saha mücadelesi şeklinde geçerken konuk ekip biraz daha fazla topa sahip oldu ve net gol pozisyonu yaşanmadı.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Daniel Siebert, Jan Seidel, Rafael Foltyn (Almanya)
Galatasaray : Uğurcan Çakır, Singo, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Lemina, Torreira, Yunus Akgün, Batrakov, Eren Elmalı, Barış Alper Yılmaz
Aston Villa: Suzuki, Harwood-Bellis, Lindelöf, Mings, Maatsen, Joao Gomes, Kamara, Alysson, McGinn, Manzambi, Jackson
Sarı kart: Dk. 41 Jackson (Aston Villa)
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında İngiliz temsilcisi Aston Villa ile yaptığı maçın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.
Mücadelenin ilk 45 dakikası, orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Konuk ekibin biraz daha fazla topa sahip olduğu ilk yarıda net gol pozisyonu yaşanmadı.