Galatasaray PSG maçı ne zaman oynanacak (muhtemel)?

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kapısına dayanan Galatasaray için yol haritası yavaş yavaş şekilleniyor. Son 16 turunda Liverpool'u elemesi halinde PSG ile karşı karşıya gelmesi beklenen temsilcimizin bu muhtemel maçı için takvimler şimdiden işaretlendi. Sosyal medyada büyük heyecan yaratan "Muhtemel Galatasaray PSG maçı ne zaman oynanacak?" sorusunu aydınlatıyoruz.

MUHTEMEL GALATASARAY PSG MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasında, çeyrek final etabının startı Nisan ayının ilk haftasında veriliyor. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, yarı final yolundaki ilk büyük kapışmalar 7 - 8 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği bu ilk randevular, takımların rövanş öncesi avantaj arayacağı sahne olacak.

YARI FİNAL BİLETİ İÇİN RÖVANŞ TARİHLERİ NETLEŞTİ

Çeyrek finalin ilk ayağındaki sonuçların ardından, yarı finale yükselecek olan son 4 ekibin belirleneceği rövanş mücadeleleri için fazla beklemek gerekmeyecek. Büyük çekişmeye sahne olması beklenen ikinci maçlar (rövanşlar), 14 - 15 Nisan 2026 tarihlerinde oynanacak. Bu maçların bitiş düdüğüyle birlikte, Avrupa'nın zirvesinde yoluna devam edecek olan takımlar adını bir üst tura yazdıracak.