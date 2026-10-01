Galatasaray Pendikspor maçı hangi kanalda, Galatasaray Pendikspor ne zaman, Galatasaray hazırlık maçı nerede RAMS PARK'ta mı oynanacak?

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Galatasaray'ın milli arada oynayacağı hazırlık maçı taraftarların ilgi odağı oldu. Sarı-kırmızılıların Pendikspor ile karşı karşıya geleceği mücadelenin tarihi, saati ve yayın bilgisi merak ediliyor. Özellikle Galatasaray hazırlık maçı nerede oynanacak, RAMS Park'ta mı olacak soruları arama motorlarında öne çıkıyor. Galatasaray Pendikspor maçı hangi kanalda, ne zaman oynanacak ve nereden izlenebilecek? Tüm yanıtlar haberimizin devamında.

GALATASARAY PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? 2 EKİM 2026 YAYIN BİLGİLERİ

Galatasaray, milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen arayı hazırlık maçıyla değerlendirecek. Sarı-kırmızılılar, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Orfa Yapı Pendikspor ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar ise karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağını, saat kaçta başlayacağını ve nerede oynanacağını araştırıyor. İşte Galatasaray Pendikspor hazırlık maçına dair merak edilen tüm detaylar.

GALATASARAY PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Pendikspor hazırlık maçı, Galatasaray'ın resmi YouTube kanalı ve GSPlus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. YouTube yayını şifresiz olacak ve taraftarlar mücadeleyi internet bağlantısı olan her cihazdan ücretsiz takip edebilecek. Karşılaşma için Digiturk, D-Smart, Tivibu gibi televizyon platformlarında herhangi bir yayın kanalı açıklanmadı.

GALATASARAY PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Galatasaray ile Pendikspor arasındaki özel hazırlık maçı, 2 Ekim 2026 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma, sarı-kırmızılıların milli ara sonrası lig temposuna hazırlanması açısından önemli bir fırsat olarak görülüyor.

GALATASARAY PENDİKSPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Mücadele, Türkiye saatiyle 17.30'da başlayacak. Hafta içi mesai saatlerine denk gelen maç, YouTube yayını sayesinde mobil cihazlardan da rahatlıkla izlenebilecek.

GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI NEREDE OYNANACAK? RAMS PARK'TA MI?

Taraftarların en çok merak ettiği sorulardan biri, maçın RAMS Park'ta oynanıp oynanmayacağıydı. Kulüp açıklamasına göre karşılaşma RAMS Park'ta değil, İstanbul'daki Pendik Belediye Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

OKAN BURUK'UN PLANI NE?

Teknik direktör Okan Buruk'un bu hazırlık maçında ligde daha az forma şansı bulan oyunculara ve genç isimlere süre vermesi bekleniyor. Milli takımlara davet edilen futbolcuların kadroda yer almaması nedeniyle kadroda farklı tercihler görülmesi muhtemel. Sarı-kırmızılılar, milli aranın ardından Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

GALATASARAY PENDİKSPOR

Karşılaşma : Galatasaray – Orfa Yapı Pendikspor (Hazırlık Maçı)

Tarih : 2 Ekim 2026, Cuma

Saat : 17.30

Stat : Pendik Belediye Stadyumu, İstanbul

Yayın : Galatasaray YouTube Kanalı (şifresiz) ve GSPlus