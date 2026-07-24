Galatasaray Monza muhtemel 11'leri ve maç kadrosu açıklandı mı?

Galatasaray ile Monza arasında oynanacak hazırlık maçı öncesinde "Galatasaray Monza ilk 11 belli oldu mu?" ve "Maç kadrosu açıklandı mı?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. Taraftarlar, yeni transferlerin forma giyip giymeyeceğini ve teknik heyetin tercih edeceği oyuncuları yakından takip ederken, resmi maç kadrosunun kulüp tarafından karşılaşmaya kısa süre kala duyurulması bekleniyor.

GALATASARAY-MONZA MUHTEMEL 11'LERİ BELLİ OLDU MU?

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya Serie A ekiplerinden Monza ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı ekibin sahaya çıkacağı ilk 11, maç kadrosu ve yeni transferlerin forma giyip giymeyeceği futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Karşılaşma öncesinde taraftarlar, "Galatasaray-Monza muhtemel 11'leri açıklandı mı?" ve "Maç kadrosu belli oldu mu?" sorularına yanıt arıyor.

GALATASARAY-MONZA MUHTEMEL 11'LERİ AÇIKLANDI MI?

Galatasaray ile Monza arasında oynanacak hazırlık karşılaşması öncesinde resmi ilk 11'ler henüz açıklanmadı. Takımların sahaya çıkacağı kadroların, müsabakanın başlamasına yaklaşık bir saat kala teknik ekipler tarafından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Bu süreçte spor kamuoyunda çeşitli muhtemel 11 tahminleri yapılırken, kesin kadrolar resmi açıklamayla netlik kazanacak.

GALATASARAY-MONZA MAÇ KADROSU BELLİ OLDU MU?

Galatasaray'ın Monza karşısında görev yapacak resmi maç kadrosu da henüz duyurulmadı. Teknik heyetin kamp kadrosunda yer alan futbolcular arasından tercihlerini yapmasının ardından maç listesi kulübün resmi kanalları üzerinden açıklanacak. Taraftarlar özellikle yeni transferlerin ve genç oyuncuların kadroda yer alıp almayacağını merak ediyor.

GALATASARAY-MONZA MAÇI HANGİ KANALDA?

24 Temmuz 2026 Cuma günü oynanacak Galatasaray-Monza hazırlık mücadelesi S Sport Plus platformundan canlı yayınlanacak. Karşılaşma televizyon kanallarından değil, dijital yayın platformu üzerinden futbolseverlerle buluşacak.

GALATASARAY-MONZA MAÇI ŞİFRELİ Mİ?

Galatasaray ile Monza arasındaki hazırlık maçı S Sport Plus üzerinden şifreli olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen izleyicilerin platforma aktif aboneliklerinin bulunması gerekiyor.

GALATASARAY-MONZA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ GÜN?

Hazırlık mücadelesi 24 Temmuz 2026 Cuma günü saat 21.00'de başlayacak. Yeni sezon öncesinde oynanacak karşılaşma, Galatasaray'ın kamp dönemindeki önemli sınavlarından biri olacak.

GALATASARAY-MONZA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ile Monza arasındaki hazırlık karşılaşması, Avusturya'nın Linz kentindeki Raiffeisen Arena Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelede iki takım da yeni sezon öncesi son durumlarını görme fırsatı yakalayacak.

Galatasaray'ın Avusturya kampı kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Uğurcan Çakır, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Eyüp Aydın, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Elias Jelert, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Jankat Yılmaz, Victor Nelsson, Armando Güner, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Yusuf Sivaslıoğlu, Oğulcan Yançel, Arda Yılmaz, Ada Yüzgeç, Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Berat Luş, Kazımcan Karataş, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Mario Lemina.

Muhtemel 11:

Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Arda Ünyay, Lesley Ugochukwu, Torreira, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz, Osimhen