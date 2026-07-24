Galatasaray Monza maçı nerede hangi statta oynanıyor, Galatasaray Monza maçı stadı kaç kişilik, hangi takımın sahası?

Galatasaray ile Monza arasında oynanacak hazırlık maçı öncesinde "Maç hangi statta oynanacak?", "Raiffeisen Arena kaç kişilik?" ve "Bu stat hangi takımın sahası?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Avusturya'da oynanacak mücadele öncesinde stadyumun özellikleri, kapasitesi ve ev sahibi kulübüne ilişkin detaylar futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

GALATASARAY-MONZA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ile Monza arasındaki hazırlık karşılaşması, 24 Temmuz 2026 Cuma günü Avusturya'nın Linz kentinde bulunan Raiffeisen Arena'da oynanacak. İki takım da yeni sezon öncesindeki hazırlıklarını bu mücadeleyle sürdürürken, karşılaşma futbolseverler tarafından büyük ilgiyle takip edilecek.

RAIFFEISEN ARENA KAÇ KİŞİLİK?

Galatasaray-Monza maçına ev sahipliği yapacak Raiffeisen Arena, yaklaşık 19 bin seyirci kapasitesine sahip modern bir futbol stadyumudur. UEFA standartlarına uygun olarak inşa edilen stat, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda da kullanılmaktadır.

RAIFFEISEN ARENA HANGİ TAKIMIN SAHASI?

Raiffeisen Arena, Avusturya Bundesliga ekiplerinden LASK Linz'in iç saha maçlarına ev sahipliği yapmaktadır. Modern mimarisi ve gelişmiş tribün yapısıyla dikkat çeken stat, Avusturya futbolunun önemli tesislerinden biri olarak gösteriliyor.

GALATASARAY-MONZA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Monza arasında oynanacak hazırlık mücadelesi, S Sport Plus platformu üzerinden canlı yayınlanacak. Karşılaşma dijital platform aracılığıyla futbolseverlerle buluşacak.

GALATASARAY-MONZA MAÇI ŞİFRELİ Mİ?

Karşılaşma S Sport Plus üzerinden şifreli olarak yayınlanacak. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverlerin aktif S Sport Plus aboneliği bulunması gerekiyor.

GALATASARAY-MONZA MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Monza arasındaki hazırlık maçı, 24 Temmuz 2026 Cuma günü saat 21.00'de başlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon öncesindeki hazırlık sürecinde önemli bir prova niteliği taşıyan mücadelede sahaya çıkacak.