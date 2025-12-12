Galatasaray Merkezefendi basket maçı hangi kanalda, CANLI nereden izlenir?

Galatasaray MCT Technic'in Merkezefendi Bld. ile oynayacağı Basketbol Süper Ligi mücadelesi, sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Mücadeleyi canlı izlemek isteyenler, yayıncı kuruluş bilgisi, maç saati ve canlı yayın seçenekleri hakkında detayları merak ediyor.

GALATASARAY MCT TECHNIC – MERKEZEFENDİ BLD. MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi kapsamında Galatasaray MCT Technic ile Merkezefendi Belediyesi karşı karşıya geliyor. Mücadele, beIN Sports 5 ve beIN Sports Haber ekranlarından canlı olarak basketbolseverlerle buluşacak.

GALATASARAY MCT TECHNIC – MERKEZEFENDİ BLD. MAÇI BEIN SPORTS 5 CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Karşılaşmayı beIN Sports 5 üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler, Digiturk 81 ve Kablo TV 236 numaralı kanallardan yayına ulaşabilir. Yayın, Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden şifreli olarak izlenebilecek.

GALATASARAY MCT TECHNIC – MERKEZEFENDİ BLD. MAÇI BEIN SPORTS HABER CANLI YAYIN BİLGİLERİ

beIN Sports Haber kanalı ise Digiturk 85 ve Kablo TV 223 üzerinden izlenebiliyor. Türksat uydusu ve internet yayınlarıyla birlikte karşılaşma bu kanal üzerinden şifresiz olarak ekrana gelecek.

GALATASARAY MCT TECHNIC – MERKEZEFENDİ BLD. MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Basketbol Süper Ligi mücadelesi, 12 Aralık Cuma günü oynanacak.

GALATASARAY MCT TECHNIC – MERKEZEFENDİ BLD. MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecan dolu karşılaşmanın başlama saati 19.00 olarak açıklandı.

GALATASARAY MCT TECHNIC – MERKEZEFENDİ BLD. MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray MCT Technic ile Merkezefendi Bld. arasındaki mücadele, İstanbul'da bulunan Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.