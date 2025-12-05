Galatasaray maçı hangi kanalda? GS Samsun maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Galatasaray Samsunspor Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi GS Samsunspor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Galatasaray Samsunspor maçını hangi kanal veriyor? İşte Galatasaray Samsunspor maçı yayın bilgisi!

GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Samsunspor maçı Bein Sports ve TOD TV'den canlı olarak yayınlanacak. Galatasaray Samsunspor maçını Bein Sports kullanıcıları şifresiz izleyebilecekler. Ayrıca TOD platformundan canlı Galatasaray Samsunspor maçını izleyebilirsiniz.

GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Maç Bein Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

Süper Lig'de geride kalan 14 müsabakada 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 33 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 puan önünde haftaya lider girdi.

Bu sezon 14 lig maçında 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Samsunspor ise 25 puanla 5. sırada yer aldı.