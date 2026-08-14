Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun heyecanı bugün oynanacak Galatasaray- Çorum FK karşılaşmasıyla başlıyor. RAMS Park'ta futbolseverlerin karşısına çıkacak olan iki takım, Süper Lig tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray Çorum FK maçı bugün saat kaçta? Detaylar haberimizde.

GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in açılış karşılaşması olan Galatasaray-Çorum FK maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler, RAMS Park'ta oynanacak mücadeleyi saat 21.30'dan itibaren takip edebilecek.

Sezonun ilk karşılaşması olması nedeniyle Galatasaray-Çorum FK mücadelesi, 2026-2027 sezonunun açılış maçı olarak futbolseverlerin karşısına çıkacak. Son şampiyon Galatasaray, yeni sezonun ilk resmi maçında kendi sahasında galibiyet arayacak.

GALATASARAY ÇORUM FK MAÇI BUGÜN SAAT KAÇTA?

Galatasaray Çorum FK maçı bugün, 14 Ağustos 2026 Cuma günü saat 21.30'da oynanacak. RAMS Park'ın ev sahipliği yapacağı karşılaşmanın hakemliğini Batuhan Kolak yapacak.

GALATASARAY-ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray-Çorum FK karşılaşması 14 Ağustos 2026 Cuma günü oynanacak. RAMS Park'ta gerçekleştirilecek mücadele 21.30'da başlayacak.

Karşılaşmada düdük çalacak isim ise Batuhan Kolak olacak. Böylece 2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonunun ilk resmi karşılaşması Galatasaray ile Çorum FK arasında oynanmış olacak.

GALATASARAY ÇORUM FK MUHTEMEL 11 LER

Galatasaray ile Çorum FK, Süper Lig tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Sezonun açılış mücadelesi öncesinde karşılaşmanın muhtemel 11'leri futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

Verilen bilgiler kapsamında Galatasaray ve Çorum FK'nın sahaya çıkması beklenen oyuncu kadrolarına ilişkin isim listesi paylaşılmadığı için burada herhangi bir oyuncu ismiyle muhtemel 11 oluşturulmamaktadır.

Karşılaşmanın bilinen maç detayları ise şöyle:

Maç: Galatasaray - Çorum FK

Tarih: 14 Ağustos 2026 Cuma

Saat: 21.30

Stadyum: RAMS Park

Hakem: Batuhan Kolak

Yayın: beIN Sports 1

Galatasaray, yeni sezonun ilk resmi maçında sahasında 3 puan almak için mücadele edecek. Çorum FK ise tarihinde ilk kez yer aldığı Süper Lig'deki ilk karşılaşmasında güçlü bir başlangıç yapmayı hedefleyecek.