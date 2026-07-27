Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray Venezia maçı şifresiz mi?

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 2026-2027 sezonu öncesindeki hazırlık çalışmalarını Avusturya kampında sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, kamp programındaki son hazırlık karşılaşmasında Venezia ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar ise "Galatasaray maçı hangi kanalda?", "Galatasaray - Venezia maçı saat kaçta başlayacak?" ve "Karşılaşma şifresiz yayınlanacak mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte Galatasaray - Venezia hazırlık maçına ilişkin merak edilen detaylar...

GALATASARAY VENEZIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Venezia arasında oynanacak hazırlık karşılaşması 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Mücadele, Türkiye saati ile 21.00'de başlayacak. Karşılaşmaya Avusturya'daki Hofmann Personal Stadion ev sahipliği yapacak.

GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Venezia arasında oynanacak hazırlık mücadelesi, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı televizyon üzerinden S Sport'tan, dijital platform üzerinden ise S Sport Plus aracılığıyla canlı takip edebilecek.

GALATASARAY VENEZIA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray - Venezia hazırlık karşılaşmasının resmi yayıncısı olarak S Sport ve S Sport Plus açıklandı. Resmi yayın programında mücadele için yalnızca bu platformlar yer alırken, karşılaşmanın şifresiz yayınlanacağına ilişkin herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor.