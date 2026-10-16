Galatasaray maçı gündüz mü, Gençlerbirliği Galatasaray maçı 16.00'da mı?

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Gençlerbirliği Galatasaray maçı 16.00'da mı sorusunun yanıtı evet. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı programa göre Eryaman Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Lider Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya yenilmesinin ardından başkentte moral arayacak. Gençlerbirliği - Galatasaray maçı hangi kanalda? Tüm detaylar haberimizde…

GALATASARAY MAÇI GÜNDÜZ MÜ?

Evet. Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşma gündüz saatlerinde başlayacak. Ankara'daki mücadele, cumartesi günü öğleden sonra oynanacak. Böylece sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarının maçını hafta sonu akşam programı başlamadan takip edebilecek.

GENÇLERBİRLİĞİ GALATASARAY MAÇI 16.00'DA MI?

Evet. Gençlerbirliği - Galatasaray maçı, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 16.00'da başlayacak. Karşılaşmanın başlama saati, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan 8. hafta programında da 16.00 olarak yer alıyor. Aynı saatte Amed Sportif Faaliyetler ile Konyaspor da karşı karşıya gelecek.

GENÇLERBİRLİĞİ GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği - Galatasaray maçı beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyondan izlemek isteyenler, beIN Sports 1'e Digiturk'te 77. kanal üzerinden ulaşabiliyor. İnternetten takip etmek isteyenler ise beIN Sports'un dijital yayın platformu TOD üzerinden maçı canlı izleyebilecek. Kanal numaraları platformlara göre değişebildiğinden, izleyicilerin maç öncesinde güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

GENÇLERBİRLİĞİ GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Gençlerbirliği'nin iç saha maçlarını oynadığı Ankara'daki Eryaman Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Mücadeleyi hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek. Coşkunses'in yardımcılıklarını Murat Altan ve Hüseyin Aylak yapacak, dördüncü hakem ise Ömer Faruk Gültekin olacak.

GALATASARAY'DA EKSİKLER

Galatasaray'da Lucas Torreira ve Lesley Ugochukwu, kırmızı kart cezaları nedeniyle Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Wilfried Singo'nun da maçta oynaması beklenmiyor. Cezasını tamamlayan Teknik Direktör Okan Buruk ise yeniden kulübedeki yerini alacak.

LİDER GALATASARAY ANKARA'DA MORAL ARIYOR

Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Galatasaray, 16 puanla haftaya lider girdi. Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Barcelona'ya 4-1 yenilmesinin ardından Ankara'dan galibiyetle dönerek liderliğini sürdürmeyi hedefliyor. 8 puanla 13. sırada yer alan Gençlerbirliği ise lider karşısında puan ya da puanlar almanın peşinde.