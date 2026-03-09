Galatasaray Liverpool muhtemel 11'ler ve maç kadrosu!

Şampiyonlar Ligi heyecanı Galatasaray ile Liverpool karşılaşmasıyla dorukta. Maç öncesi açıklanan muhtemel 11'ler ve resmi kadrolar, futbolseverler tarafından yoğun ilgi görüyor. Galatasaray'ın sahaya hangi oyuncularla çıkacağı ve Liverpool'un sürpriz yapıp yapmayacağı, maç öncesi en çok konuşulan konular arasında yer alıyor.

GALATASARAY VS LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray ile Liverpool arasındaki nefes kesen UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi, TRT 1 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. Futbolseverler maçı televizyondan veya dijital platformlardan şifresiz izleyebilecek.

GALATASARAY-LIVERPOOL MAÇINI TRT 1'DEN NASIL İZLERSİNİZ?

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallardan yayınlanacak. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz olarak erişim sağlanabiliyor.

GALATASARAY-LIVERPOOL MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Heyecan dolu mücadele 10 Mart Salı günü gerçekleşecek. Futbolseverler günü takvimlerine not ederek maçı kaçırmamalı.

GALATASARAY-LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Maç, saat 20:45'te başlayacak. Taraftarlar maç öncesinde hazırlıklarını tamamlayarak stadyum atmosferini evlerine taşıyabilir.

GALATASARAY-LIVERPOOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, İstanbul'daki Rams Park Stadyumu'nda oynanacak. İstanbul, bu dev maçla birlikte Avrupa futbolunun merkezlerinden biri olacak.

GALATASARAY-LIVERPOOL MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY :

Uğurcan Çakır

Sacha Boey, Davinson Sánchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs

Lucas Torreira, Gabriel Sara, Lemina

Leroy Sane, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz

LİVERPOOL:

Mamardashvili

Jeremie Frimpong, Ibrahima Konate, Virgil van Dijk, Andrew Robertson

Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister, Florian Wirtz

Mohamed Salah, Cody Gakpo, Hugo Ekitike