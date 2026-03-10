Haberler

Galatasaray Liverpool maçı seyircisiz mi oynanacak, taraftar olmayacak mı?

Güncelleme:
Galatasaray ile Liverpool arasında oynanması planlanan karşılaşmanın seyircisiz oynanıp oynanmayacağı futbol gündeminin en çok merak edilen konularından biri haline geldi. Peki, Galatasaray Liverpool maçı seyircisiz mi oynanacak?

Futbolseverlerin büyük heyecanla beklediği Galatasaray – Liverpool karşılaşması merakla bekleniyor. Peki, Galatasaray Liverpool maçı seyircisiz mi oynanacak?

GALATASARAY - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta. Galatasaray ile Liverpool'un karşı karşıya geleceği kritik mücadele futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Dev karşılaşma Türkiye'de TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbol tutkunları mücadeleyi hem televizyondan hem de internet üzerinden canlı olarak takip edebilecek.

GALATASARAY - LIVERPOOL MAÇI CANLI YAYIN VE FREKANS BİLGİLERİ

Karşılaşmayı yayınlayacak olan TRT 1, birçok platform üzerinden izlenebiliyor. Kanal; Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallar üzerinden erişilebilir durumda. Ayrıca Türksat uydusu üzerinden şifresiz yayın yapan TRT 1'e internet üzerinden de ulaşmak mümkün.

GALATASARAY - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanacak olan Galatasaray - Liverpool karşılaşması 10 Mart Salı günü futbolseverlerle buluşacak. Avrupa arenasındaki bu önemli mücadele, iki takımın taraftarları tarafından heyecanla bekleniyor.

GALATASARAY - LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Dev mücadele Türkiye saati ile 20.45'te başlayacak. Karşılaşma saatinin yaklaşmasıyla birlikte futbolseverler canlı yayın bilgilerini ve maç detaylarını araştırmaya başladı.

GALATASARAY - LIVERPOOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ile Liverpool arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması İstanbul'da bulunan Rams Park Stadyumu'nda oynanacak. Sarı-kırmızılı taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenen mücadelede atmosferin oldukça yüksek olması öngörülüyor.

GALATASARAY LİVERPOOL MAÇI SEYİRCİSİZ Mİ OYNANACAK?

Galatasaray Liverpool maçı seyircili oynanacak ama rövanş maçı seyircisiz oynanacak. Galatasaray kendi evinde taraftarı önünde maç yapacak ama rövanş maçında taraftarından yoksun olacak.

Osman DEMİR
Haberler.com
