Galatasaray Liverpool maçı kaç kaç bitmişti? Galatasaray Liverpool'u kaç kaç yenmişti?

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Galatasaray, 2025-26 sezonunda Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u İstanbul'da iki kez 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, hem lig aşamasında hem de son 16 turunun ilk maçında RAMS Park'ta İngiliz ekibini devirmeyi başardı. İşte Galatasaray'ın Liverpool'u 1-0 yendiği maçlara dair ayrıntılar.

GALATASARAY LİVERPOOL MAÇI KAÇ KAÇ BİTMİŞTİ?

Galatasaray ile Liverpool arasında 30 Eylül 2025'te UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında oynanan karşılaşma, sarı-kırmızılıların 1-0 galibiyetiyle sona erdi. RAMS Park'ta oynanan mücadele, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki en önemli zaferlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

GALATASARAY LİVERPOOL MAÇINDA GOLÜ KİM ATTI?

Galatasaray'ın Liverpool karşısındaki galibiyet golünü Victor Osimhen attı. Nijeryalı golcü, 16. dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirerek sarı-kırmızılılara 3 puanı getiren golü kaydetti. Galatasaray, bu galibiyetle Şampiyonlar Ligi'nde sezonun ilk galibiyetini elde etti.

GALATASARAY LİVERPOOL'U İKİNCİ KEZ 1-0 YENDİ

Galatasaray, aynı sezon Liverpool'u bir kez daha 1-0 mağlup etti. İki takım, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda yeniden eşleşti. 10 Mart 2026'da RAMS Park'ta oynanan ilk maçı Galatasaray 1-0 kazandı. Ancak 18 Mart 2026'da Anfield'da oynanan rövanş maçında Liverpool, sarı-kırmızılıları 4-0 mağlup ederek toplamda 4-1'lik skorla çeyrek finale yükseldi.

GALATASARAY LİVERPOOL MAÇLARI VE SONUÇLARI

Galatasaray ile Liverpool arasında oynanan tüm maçlar ve sonuçları şöyle:

20 Şubat 2002, Şampiyonlar Ligi: Liverpool 0-0 Galatasaray

26 Şubat 2002, Şampiyonlar Ligi: Galatasaray 1-1 Liverpool

27 Eylül 2006, Şampiyonlar Ligi grup aşaması: Liverpool 3-2 Galatasaray

5 Aralık 2006, Şampiyonlar Ligi grup aşaması: Galatasaray 3-2 Liverpool

30 Eylül 2025, Şampiyonlar Ligi lig aşaması: Galatasaray 1-0 Liverpool

10 Mart 2026, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maç: Galatasaray 1-0 Liverpool

18 Mart 2026, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş: Liverpool 4-0 Galatasaray

GALATASARAY LİVERPOOL REKABETİNDE KİM ÖNDE?

Galatasaray ile Liverpool arasında oynanan 7 maçta sarı-kırmızılılar 3 galibiyet aldı. Liverpool 2 kez kazanırken 2 maç berabere sona erdi. Galatasaray, Liverpool'a karşı İstanbul'da oynadığı maçlarda hiç yenilmedi.