Galatasaray Juventus'u yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne oluyor, Juventus'a kaç kaç yenilirse eleniyor?

Şampiyonlar Ligi'nde kritik Galatasaray – Juventus karşılaşması öncesi tüm gözler İstanbul'da! Galatasaray, Juventus'u yenerse tur kapıları açılıyor, yenilirse işler karışıyor ve berabere kalınması durumunda ihtimaller değişiyor. Peki Juventus'a hangi skorla yenilirse Galatasaray eleniyor? İşte maç öncesi tüm olasılıkları ve kritik detayları sizin için derledik.

GALATASARAY JUVENTUS'A 2-0 YENİLİRSE ELENİR Mİ?

İlk maçta Galatasaray, Juventus'u 5-2 mağlup ederek avantajı kaptı. Rövanşta 2-0 yenilmesi durumunda toplam skor 5-4 olarak Galatasaray lehine olur.

Yani sarı-kırmızılı ekip, 2 farklı mağlubiyete rağmen turu geçmeyi başarır.

GALATASARAY JUVENTUS'A 3-1 YENİLİRSE DURUM NE OLUR?

Rövanşta Juventus 3-1 galip gelirse toplam skor 6-5 Galatasaray lehine olur.

Bu senaryoda da tur Galatasaray'ın olur; 3-1 yenilgi bile eleme anlamına gelmez.

GALATASARAY JUVENTUS'A 3-0 YENİLİRSE NE OLUR?

3-0'lık bir yenilgi, toplam skoru 5-5'e eşitler.

Bu durumda maç uzatmalara gider ve eşitlik uzatmalarda bozulmazsa seri penaltı atışlarıyla turu geçen takım belirlenir.

Yani 3-0 mağlubiyet doğrudan elenme anlamına gelmez.

GALATASARAY KAÇ FARKLI YENİLİRSE ELENİR?

Net tablo şöyle:

• Galibiyet veya beraberlikte Galatasaray turu geçer.

• 1 veya 2 farklı mağlubiyet turu etkilemez.

• 3 farklı mağlubiyet uzatmaya götürür.

• 4 veya daha farklı yenilgi elenme anlamına gelir.

Örnek skorlar: 4-0, 4-1 veya 5-1 gibi sonuçlar Juventus'u tur atlatır.

JUVENTUS KAÇ GOL ATARSA TURU GEÇER?

Galatasaray'ın turu geçmesi için yenilmemesi yeterli.

Galatasaray'ın elenmesi için Juventus'un en az 4 farklı galibiyet alması gerekir.

Bu, rövanşta Juventus'un mutlaka 4 veya daha fazla fark atması gerektiği anlamına gelir.

GALATASARAY TURU GEÇERSE KİMLE EŞLEŞİR?

Galatasaray, Juventus'u elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İngiltere'den Liverpool veya Tottenham ile karşılaşabilir.

Kesin eşleşme, kura çekimi sonrası netleşecek.

