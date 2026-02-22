Galatasaray golü neden iptal edildi? Konyaspor Galatasaray maçında Sane'nin golü ofsayt mı, Sacha Boey ofsaytta mı?

Konyaspor karşısında Galatasaray'ın bulduğu golün iptal edilmesi, VAR incelemesi ve ofsayt çizgileri üzerinden yeni bir tartışma başlattı. Taraftarlar, Sane'nin golü ofsayt mıydı sorusuna yanıt ararken, atak öncesinde Sacha Boey'in pozisyonunun karar üzerindeki etkisi ve hakemlerin hangi gerekçeyle golü geçersiz saydığı detaylı şekilde inceleniyor.

SANE'NİN GOLÜ VAR KARARIYLA İPTAL EDİLDİ

Mücadelenin 49. dakikasında gelişen Galatasaray atağında, Lang'ın savunma arkasına gönderdiği etkili pasla ceza sahasında topla buluşan Sacha Boey, yerden ortasını yaptı. Pozisyonda kale sahasında bulunan Leroy Sané düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve Galatasaray 1-0 öne geçti.

Ancak gol sevinci uzun sürmedi. Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu saha kenarındaki monitörden izledi. Yapılan inceleme sonrasında hücum başlangıcında Sacha Boey'in ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

KARAR SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Verilen ofsayt kararı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Galatasaraylı taraftarlar pozisyonun nizami olduğunu savundu. Ofsayt çizgileri ve VAR değerlendirmesi üzerinden yapılan yorumlar, kararın doğruluğu konusunda büyük bir görüş ayrılığı yarattı.

GALATASARAY'DAN ÇOK SERT AÇIKLAMA

Sarı-kırmızılı kulüp, maçın ardından resmi kanallarından sert ifadeler içeren bir açıklama yayımladı. Açıklamada, atılan golün ofsayt kuralının açık hükümlerine rağmen iptal edildiği savunularak karar "Türk futbolu adına kabul edilemez bir skandal" olarak nitelendirildi.

Galatasaray cephesi, söz konusu VAR kararının yalnızca maç sonucunu değil, ligin adaletine ve güvenilirliğine duyulan inancı da zedelediğini vurguladı.

OKAN BURUK'TAN HAKEM TEPKİSİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da maç sonrası yaptığı değerlendirmede hakem kararlarına sert tepki gösterdi. Buruk, iptal edilen golün maçı rahat bir galibiyete taşıyabilecek nitelikte olduğunu ifade ederek, iki kritik hakem hatasıyla oyunun seyrinin değiştiğini dile getirdi.

TFF'YE GÖREVE DAVET ÇAĞRISI

Sarı-kırmızılı kulüp, açıklamasının sonunda Türk futbolunun marka değerinin korunması ve sahadaki emeğin karşılığının verilmesi gerektiğini vurgulayarak, Türkiye Futbol Federasyonu'nu göreve davet etti. İptal edilen gol kararıyla ilgili tartışmaların önümüzdeki günlerde de gündemde kalması bekleniyor.

HAKEM GÖRÜŞLERİ

Bülent Yıldırım: Sacha Boey topla oynadıktan sonra ileri doğru ivmelenen ayak... Bahadır sol dizini büküp yere bırakıyor ve Bahadır'ın yere bıraktığı anda Sacha'nın ayağı da oraya doğru gittiği için bu temas oluşacak. Burada bir penaltı söz konusu değil. Pozisyon gereği olan bir temas bu.

Bahattin Duran: Bülent hocanın söylediklerine tamamen katılıyorum. Bahadır kontrollü bir şekilde geliyor. Topa da teması var. Süpürme hareketi olmadığı için burada kesinlikle bir ihlal söz konusu değil.

Deniz Çoban: Aynı fikirdeyim ben de. Burada penaltıyı hiç düşünmem.