Galatasaray Gençlerbirliği tek maç mı, çift maç mı, rövanşı yok mu, Galatasaray Gençlerbirliği 2. maç oynanacak mı?

Galatasaray’ın ev sahipliğinde oynanacak bu kritik karşılaşmada “İkinci maç olacak mı?” sorusu da gündeme gelirken, mevcut kura sistemi gereği böyle bir durum söz konusu değil. Yani Gençlerbirliği– Galatasaray eşleşmesinde ikinci bir maç veya rövanş oynanmayacak. Ziraat Türkiye Kupası formatına göre turu geçen takım tek maç üzerinden belirlenirken, eşitlik halinde uzatma ve penaltı atışları devreye girecek.

GALATASARAY – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray SK ile Gençlerbirliği SK arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması 22 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

GALATASARAY – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi saat 20:30’da başlayacak.

GALATASARAY – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.