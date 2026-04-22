Galatasaray Gençlerbirliği tek maç mı, çift maç mı, rövanşı yok mu, Galatasaray Gençlerbirliği 2. maç oynanacak mı?

Gençlerbirliği ile Galatasaray arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinin tek maç mı yoksa çift maç mı olduğu futbolseverler tarafından en çok merak edilen konuların başında geliyor. Kupada uygulanan statü gereği bu eşleşme tek maç eleme usulüne göre oynanacak ve karşılaşmanın galibi doğrudan yarı finale yükselecek. Bu nedenle iki takım arasında rövanş mücadelesi bulunmuyor.

Galatasaray’ın ev sahipliğinde oynanacak bu kritik karşılaşmada “İkinci maç olacak mı?” sorusu da gündeme gelirken, mevcut kura sistemi gereği böyle bir durum söz konusu değil. Yani Gençlerbirliği– Galatasaray eşleşmesinde ikinci bir maç veya rövanş oynanmayacak. Ziraat Türkiye Kupası formatına göre turu geçen takım tek maç üzerinden belirlenirken, eşitlik halinde uzatma ve penaltı atışları devreye girecek.

GALATASARAY – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray SK ile Gençlerbirliği SK arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması 22 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

GALATASARAY – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi saat 20:30’da başlayacak.

GALATASARAY – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

ATV YAYIN BİLGİLERİ VE İZLEME SEÇENEKLERİ

Maç, ATV üzerinden farklı platformlardan da izlenebilecek:

• Digiturk: 25. kanal

• D-Smart: 25. kanal

• Kablo TV: 24. kanal

• Tivibu: 24. kanal

• Turkcell TV+: 24. kanal

• Vodafone TV: 25. kanal

• Türksat uydusu ve internet yayını

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma İstanbul’da bulunan Rams Park Stadyumu’nda oynanacak.

GALATASARAY GENÇLERBİRLİĞİ TEK MAÇ MI?

Galatasaray Gençlerbirliği tek maç olarak oynanacak.

Osman DEMİR
