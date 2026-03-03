Galatasaray garantiledi mi, Ziraat Türkiye Kupası gruptan çıktı mı?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan dorukta! Galatasaray, grubunu tamamlayarak tur atlamayı başardı mı, yoksa daha maçlar mı kaldı? Takımın son puan durumu, performans analizi ve gruptan çıkma ihtimali, kupayı takip eden futbolseverlerin gündeminde ilk sırada yer alıyor.

KUPA ORGANİZASYONU 155 TAKIMLA GERÇEKLEŞECEK

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası'na bu sezon 139 profesyonel, 16 amatör olmak üzere toplam 155 takım katılacak. Organizasyon, dört eleme turu, grup aşaması ve final etapları şeklinde düzenlenecek ve toplamda 11 maç haftasına sahne olacak.

GRUP AŞAMASI DETAYLARI

Kupada grup aşaması, 8'er takımlı 3 grup şeklinde oynanacak. Grup aşamasına katılacak 24 takım, 6'lı dört torbaya ayrılacak. Kura çekimiyle her torbadan 2 takım seçilerek gruplar belirlenecek.

TAKIMLARIN MAÇ PROGRAMI

Grup aşamasında takımlar, her torbadan birer ekiple olmak üzere toplam 4 maç yapacak. Bu maçların 2'si kendi sahasında, 2'si deplasmanda oynanacak.

ÇEYREK FİNAL SİSTEMİ

Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 6 takım ile en iyi 2 üçüncü toplam 8 takım çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finalde grup birincileri ve en iyi ikinciler seribaşı olarak yer alacak ve maçlar seribaşı takımların sahasında oynanacak.

YARI FİNAL VE FİNAL EŞLEŞMELERİ

Çeyrek final maçlarının ardından yapılacak kura çekimi ile yarı final eşleşmeleri ve ev sahibi takımlar belirlenecek. Turnuva, finale kadar heyecan dolu maçlarla sürecek.

GALATASARAYZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GRUPTAN ÇIKTI MI?

Galatasaray9 puanla zirvede yer alıyor. Galatasaray en kötü ihtimalle 3. sırada bitirecek. Hangi sırada bitirdiği bir sonraki turda kurada seri başı olma durumunu etkileyecek. Ancak Galatasaray berabere kalsa ile 1. olarak seri başı takım olma hakkını kazanacak.