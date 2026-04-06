Galatasaray Fenerbahçe voleybol maçı hangi kanalda, Galatasaray HDIS Fenerbahçe Medicana nereden CANLI izlenir?

Filenin Sultanları'nın kulüp düzeyindeki en prestijli mücadelesinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor! Ezeli rakiplerin galibiyet için sahaya çıkacağı bu kritik haftada, sporseverler "Galatasaray Fenerbahçe voleybol maçı nereden canlı izlenir?" ve "Şifresiz yayın var mı?" araştırmalarına hız verdi.

GALATASARAY HDIS - FENERBAHÇE MEDICANA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

TVF Erkekler Kupa Voley yarı finalindeki bu dev eşleşme, 06 Nisan Pazartesi günü (bugün) oynanacak. Saat 19:00’da başlayacak olan Galatasaray HDIS - Fenerbahçe Medicana mücadelesi, sporseverlerin büyük bir heyecanla beklediği TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

TRT SPOR CANLI İZLE: FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Derbi heyecanını ekran başından takip etmek isteyen voleybol tutkunları için TRT Spor kanal numaraları ve izleme seçenekleri şu şekildedir:

• Digiturk: 86. Kanal

• D-Smart: 86. Kanal

• Tivibu: 85. Kanal

• Turkcell TV+: 70. Kanal

• Kablo TV: 133. Kanal

• Türksat Uydusu: TRT Spor HD yayını üzerinden şifresiz izlenebilir.

KUPA VOLEY’DE YARI FİNAL HEYECANI: BURHAN FELEK’TE DEV RANDEVU

Ezeli rakiplerin galibiyet için sahaya çıkacağı bu kritik yarı final mücadelesi, İstanbul’un voleybol kalbi olan Burhan Felek Spor Salonu’nda oynanacak. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak karşılaşmada, rakibini mağlup etmeyi başaran taraf Kupa Voley’de final biletini cebine koyacak.