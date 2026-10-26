Galatasaray Fenerbahçe muhtemel 11’ler, GS FB maç kadrosu ve ilk 11’ler belli oldu mu?

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Galatasaray – Fenerbahçe derbisi bu akşam, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 21.30’da başlayacak. İki takımın resmi ilk 11’leri henüz açıklanmadı; kadroların maç saatinden yaklaşık bir saat önce duyurulması bekleniyor. Teknik heyetlerin tercihlerine göre şekillenen muhtemel 11’ler ise netlik kazandı. İşte derbi öncesi iki takımın muhtemel 11’leri ve kadrolara dair son durum.

GALATASARAY FENERBAHÇE İLK 11’LER BELLİ OLDU MU?

Hayır. Galatasaray ve Fenerbahçe’nin resmi ilk 11’leri henüz açıklanmadı. Süper Lig maçlarında kadrolar genellikle karşılaşmanın başlama saatinden yaklaşık bir saat önce paylaşılıyor. Buna göre saat 21.30’da başlayacak derbinin ilk 11’lerinin akşam saatlerinde netlik kazanması bekleniyor. Kadrolar açıklandığında haberimiz güncellenecek.

GALATASARAY’IN MUHTEMEL 11’İ

Galatasaray’ın Fenerbahçe karşısına şu 11’le çıkması bekleniyor: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Batrakov, Barış, Osimhen.

FENERBAHÇE’NİN MUHTEMEL 11’İ

Fenerbahçe’nin ise derbiye şu 11’le başlaması bekleniyor: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Brown, Kante, Guendouzi, Oğuz, Greenwood, Kerem, Lukaku.

GALATASARAY’DA EKSİKLER KİMLER?

Sarı-kırmızılılarda Portekizli yıldız Rafael Leao, sakatlığı nedeniyle derbide forma giyemeyecek. Lille maçında ağrılarına rağmen sahaya çıkan ve maçın ardından ağrıları artan Barış Alper Yılmaz ise muhtemel 11’de yer alıyor. Milli futbolcunun forma giyip giymeyeceği, açıklanacak resmi kadroyla kesinlik kazanacak.

FENERBAHÇE’DE EKSİKLER KİMLER?

Fenerbahçe’de Slavia Prag maçında sakatlanan Nathan Ake’nin derbide forma giymesi beklenmiyor; Hollandalı savunmacının yerine Kojo Oppong’un ilk 11’de görev yapması öngörülüyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Marco Asensio da derbinin muhtemel kadrosunda yer almıyor.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray – Fenerbahçe derbisi bu akşam saat 21.30’da RAMS Park’ta başlayacak. Karşılaşma, Trendyol Süper Lig’in yayıncı kuruluşu beIN Sports’un beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Maç şifresiz yayınlanmayacak; izlemek isteyenlerin beIN Sports aboneliğine sahip olması gerekiyor.

İKİ TAKIM DA AVRUPA MAÇINDAN GELİYOR

Galatasaray, derbiye UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Lille deplasmanından aldığı galibiyetle moralli hazırlandı. Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi’nde sahasında Slavia Prag ile 2-0 öne geçtiği maçta 90. dakikada yediği golle 2-2 berabere kalmıştı.