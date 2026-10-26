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Galatasaray Fenerbahçe maçında kimler eksik, sakat, cezalı?

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Galatasaray Fenerbahçe maçında kimler eksik, sakat, cezalı?
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde iki takımın maç kadrosuna ilişkin son gelişmeler merak konusu oldu. Taraftarlar, sezonun önemli karşılaşmalarından biri öncesinde takımlarındaki eksik oyuncuların durumunu ve teknik heyetlerin tercihlerini takip ediyor. Peki, Galatasaray Fenerbahçe maçında kimler eksik, sakat, cezalı? Detaylar haberimizde.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bu akşam oynanacak derbi öncesinde iki takımın kadro durumları gündeme geldi. Kritik mücadele öncesinde sakatlıklar, kart cezaları ve futbolcuların karşılaşmada forma giyip giyemeyeceği futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki,  Galatasaray Fenerbahçe maçında kimler eksik, sakat, cezalı? Detaylar...

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİNDE KİMLER EKSİK?

26 Ekim 2026 tarihli maç önü haberlerine göre, Galatasaray'da Rafael Leão sakatlığı nedeniyle derbi kadrosunda yer alamayacak. Fenerbahçe'de ise Marco Asensio ve Nathan Aké'nin karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

GALATASARAY'DA SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR KİMLER?

Galatasaray'da Rafael Leão'nun kasık bölgesindeki sakatlığı nedeniyle derbide forma giyememesi bekleniyor. Gençlerbirliği karşılaşmasında sakatlık yaşayan futbolcunun durumu, maç öncesi haberlerde eksik olarak aktarılıyor. Galatasaray'da derbi öncesinde kart cezalısı bir oyuncu bulunduğuna ilişkin doğrulanmış bilgiye ise rastlanmıyor.

FENERBAHÇE'DE SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR KİMLER?

Fenerbahçe'de Marco Asensio ve Nathan Aké'nin sakatlıkları nedeniyle Galatasaray karşısında görev yapamaması bekleniyor. Uzun süredir sakatlığı bulunan Mert Müldür'ün ise kadroya dönme ihtimali bulunuyor.

Fenerbahçe'de derbi öncesinde kart cezalısı oyuncu olduğuna ilişkin haberlerde doğrulanmış bir bilgi yer almıyor. Takımların kesin kadroları ve ilk 11'leri maç öncesinde açıklanacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Trendyol Süper Lig 9. hafta karşılaşması, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 21.30'da RAMS Park'ta oynanacak. Derbi, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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