Galatasaray Fenerbahçe maçı nerede, hangi statta oynanıyor?

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Galatasaray – Fenerbahçe derbisi, İstanbul’daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta oynanacak. Galatasaray’ın evi olan stat, bugün saat 21.30’da sezonun en büyük maçlarından birine ev sahipliği yapacak. İşte derbinin oynanacağı stada dair bilgiler.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Derbi, İstanbul’un Sarıyer ilçesinde, Seyrantepe’de yer alan Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta oynanacak. Stat, Galatasaray’ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor.

RAMS PARK HAKKINDA

RAMS Park, yaklaşık 52 bin seyirci kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük futbol stadyumlarından biri. 2011’de açılan stat, Galatasaray taraftarının yarattığı yüksek ses seviyesi ve ateşli atmosferiyle rakip takımlar için Avrupa’nın en zorlu deplasmanlarından biri olarak biliniyor.

DERBİ SAAT KAÇTA?

Mücadele bugün, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 21.30’da başlayacak. Derbiyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.