Galatasaray Fenerbahçe maçı ilk 11'i! GS FB derbi Galatasaray Fenerbahçe maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

GS FB derbi maç kadrosu netleşmeye başlarken, Galatasaray’da Victor Osimhen’in koruyucu aparatla ilk 11’de yer alıp almayacağı maç saati yaklaştıkça heyecanı artırıyor. Öte yandan Fenerbahçe cephesinde teknik heyetin deplasman taktiği ve orta saha kurgusu merak ediliyor. "Galatasaray - Fenerbahçe maçı ilk 11'leri açıklandı mı?" sorusunun en güncel yanıtı, teknik direktörlerin TFF'ye bildirdiği resmi listelerle birlikte haberimizde yer alacak. Şampiyonluk yolundaki bu kader maçının kadro detayları ve stratejik hamleleri aşağıda bulabilirsiniz.

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk düğümünün çözüleceği dev derbi için heyecan dorukta! 26 Nisan 2026 Pazar günü oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, saat 20:00'de başlayacak. İstanbul’un kalbinde, Rams Park Stadyumu'nun atmosferinde gerçekleşecek olan bu kritik mücadele, şampiyonluk yolundaki en büyük viraj olarak görülüyor. Maçın başlama düdüğüyle birlikte milyonlarca futbolsever ekran başına kilitlenecek.

CANLI İZLE: DERBİ HEYECANI BEIN SPORTS 1 EKRANLARINDA

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki bu dev randevu, yayıncı kuruluş olan Bein Sports 1 kanalından canlı ve yüksek çözünürlüklü olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen sporseverler için platform bilgileri şu şekildedir:

• Digiturk : 77. Kanal

• Kablo TV : 232. Kanal

• İnternet : Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak, TOD ve beIN Connect platformlarından izlenebilir.

MAÇ ÖZETİ VE GOLLER NEREDEN İZLENİR?

Karşılaşmanın hemen ardından Galatasaray - Fenerbahçe maç özeti ve golleri, beIN Sports'un resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanacak. Geniş özet görüntülerine beinsports.com.tr adresi üzerinden veya yayıncı kuruluşun YouTube kanalı aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Ayrıca, TRT Spor ekranlarındaki özet programları da maçın kritik anlarını ve tartışmalı pozisyonlarını analiz ederek izleyicilerle buluşturacak.

LİDERLİK YARIŞINDA PUAN DURUMU NE?

Derbi öncesi ligin zirvesinde nefes kesen bir rekabet hakim:

• Galatasaray: 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi ile topladığı 71 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

• Fenerbahçe: 19 galibiyet, 10 beraberlik ve sadece 1 yenilgi ile 67 puanla ikinci sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler bu maçı kazanarak puan farkını 1'e indirmeyi hedeflerken, sarı-kırmızılı ekip taraftarı önünde farkı açmak istiyor.

SEZONUN ÜÇÜNCÜ BÜYÜK RANDEVUSU

Ezeli rakipler bu sezon üçüncü kez karşı karşıya geliyor. Önceki karşılaşmalarda şu sonuçlar alınmıştı:

1. Süper Lig (Kadıköy): Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Galatasaray Leroy Sane ile öne geçmiş, Fenerbahçe ise 90+5'te Jhon Duran ile beraberliği yakalamıştı.

2. Süper Kupa: Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan finali Fenerbahçe, Guendouzi ve Oosterwolde'nin golleriyle 2-0 kazanarak kupayı müzesine götürmüştü.

VICTOR OSIMHEN ÖZEL APARATLA SAHADA

Galatasaray'ın Nijeryalı dünya yıldızı Victor Osimhen, fedakarlık yaparak derbi kadrosundaki yerini aldı. Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçında kolu kırılan ve ameliyat edilen yıldız golcünün, kolundaki özel koruyucu aparatla sahaya çıkması bekleniyor. Osimhen'in dönüşü, sarı-kırmızılı ekibin hücum hattındaki en büyük kozu olacak.

SARI KART SINIRINDA KRİTİK İSİM: EREN ELMALI

Galatasaray’da milli oyuncu Eren Elmalı, dev derbi öncesinde sarı kart sınırında bulunuyor. Sezon genelinde 3 sarı kartı olan başarılı oyuncu, bu akşam kart görmesi durumunda 32. haftadaki Samsunspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek ve takımını yalnız bırakacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'İ AÇIKLANDI!

