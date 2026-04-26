Türkiye'de hayatın duracağı dev derbi, 26 Nisan 2026 Pazar (bugün) günü oynanıyor. Şampiyonluk yarışında 4 puanlık farkın kaderini belirleyecek olan mücadele, saat 20:00'de başlayacak. Rams Park Stadyumu’nda kapalı gişe oynanacak olan bu dev buluşmada hakem Yasin Kol görev yapacak. Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanalda? GS FB derbi Galatasaray Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig’de sezonun düğümü Rams Park’ta çözülüyor! Lider Galatasaray, şampiyonluk yolundaki en yakın takipçisi Fenerbahçe'yi konuk ediyor. 26 Nisan 2026 Pazar günü (bugün) oynanacak dev randevu, saat 20:00'de başlayacak. Türkiye'de hayatın duracağı bu büyük buluşma, şampiyonluk kupasının rotasını belirleyecek.

CANLI İZLE: GALATASARAY - FENERBAHÇE YAYIN BİLGİLERİ

İstanbul'da, Rams Park Stadyumu’nun atmosferinde gerçekleşecek olan bu kritik derbi, yayıncı kuruluş tarafından canlı olarak ekrana taşınacak:

• Bein Sports 1: Mücadeleyi canlı, şifreli ve maçın başından sonuna kesintisiz olarak yayınlayacak.

• Dijital Yayın: Karşılaşma aynı zamanda beIN Connect ve TOD platformları üzerinden internete bağlı cihazlardan takip edilebilecek.

BEIN SPORTS 1 FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Derbiyi televizyondan takip edecek olan futbolseverler için kanal numaraları şu şekildedir:

• Digiturk: 77. Kanal

• Kablo TV: 232. Kanal

• Türksat Uydu: Şifreli ve yüksek görüntü kalitesiyle (HD) izleyiciyle buluşacak.