Galatasaray Fenerbahçe ilk 11’ler açıklandı! SON DAKİKA Galatasaray Fenerbahçe maç kadrosunda kimler var?

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Galatasaray – Fenerbahçe derbisinin ilk 11’leri henüz açıklanmadı. Süper Lig maçlarında resmi kadrolar genellikle maç saatinden yaklaşık bir saat önce duyuruluyor. Saat 21.30’da başlayacak derbinin ilk 11’lerinin akşam saatlerinde netlik kazanması bekleniyor. İşte derbi öncesinde kadrolara dair bilinenler.

İKİ TAKIMDA SAKATLIK SORU İŞARETLERİ

Galatasaray’da Rafael Leao sakatlığı nedeniyle Lille maçının kadrosunda yer almamış, Barış Alper Yılmaz’ın ise Lille maçının ardından ağrıları artmıştı; iki oyuncunun derbideki durumu merak ediliyor. Fenerbahçe’de ise Slavia Prag maçında sakatlanan Nathan Ake’nin MR sonucu ve Marco Asensio’nun sakatlık durumu derbi öncesinde gündemin ilk sırasında yer alıyor. Oyuncuların forma giyip giymeyeceği, açıklanacak kadrolarla netlik kazanacak.

İKİ TAKIM DERBİYE NASIL GELİYOR?

Galatasaray, derbiye Şampiyonlar Ligi’nde Lille’i deplasmanda mağlup etmenin moraliyle çıkıyor. Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi’nde Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından RAMS Park’a geliyor.

GALATASARAY FENERBAHÇE İLK 11’LER AÇIKLANDI

İki takımın ilk 11’ler:

DERBİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Karşılaşma bugün, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 21.30’da RAMS Park’ta başlayacak. Mücadele beIN Sports 1’den canlı olarak yayınlanacak. Derbiyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.