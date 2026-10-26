Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Galatasaray Fenerbahçe ilk 11’ler açıklandı! SON DAKİKA Galatasaray Fenerbahçe maç kadrosunda kimler var?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray Fenerbahçe ilk 11’ler açıklandı! SON DAKİKA Galatasaray Fenerbahçe maç kadrosunda kimler var?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray – Fenerbahçe derbisi için geri sayım sürüyor. Dev maç öncesinde iki takımın taraftarlarının en çok merak ettiği konu, teknik direktörlerin sahaya hangi 11’leri süreceği oldu.

Galatasaray – Fenerbahçe derbisinin ilk 11’leri henüz açıklanmadı. Süper Lig maçlarında resmi kadrolar genellikle maç saatinden yaklaşık bir saat önce duyuruluyor. Saat 21.30’da başlayacak derbinin ilk 11’lerinin akşam saatlerinde netlik kazanması bekleniyor. İşte derbi öncesinde kadrolara dair bilinenler.

İKİ TAKIMDA SAKATLIK SORU İŞARETLERİ

Galatasaray’da Rafael Leao sakatlığı nedeniyle Lille maçının kadrosunda yer almamış, Barış Alper Yılmaz’ın ise Lille maçının ardından ağrıları artmıştı; iki oyuncunun derbideki durumu merak ediliyor. Fenerbahçe’de ise Slavia Prag maçında sakatlanan Nathan Ake’nin MR sonucu ve Marco Asensio’nun sakatlık durumu derbi öncesinde gündemin ilk sırasında yer alıyor. Oyuncuların forma giyip giymeyeceği, açıklanacak kadrolarla netlik kazanacak.

İKİ TAKIM DERBİYE NASIL GELİYOR?

Galatasaray, derbiye Şampiyonlar Ligi’nde Lille’i deplasmanda mağlup etmenin moraliyle çıkıyor. Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi’nde Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından RAMS Park’a geliyor.

GALATASARAY FENERBAHÇE İLK 11’LER AÇIKLANDI 

İki takımın ilk 11’ler:

DERBİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Karşılaşma bugün, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 21.30’da RAMS Park’ta başlayacak. Mücadele beIN Sports 1’den canlı olarak yayınlanacak. Derbiyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Yayına damga vuran an! Müge Anlı konuğuna 'Siz köpek misiniz?' diye sordu

Yayına damga vuran an! Konuğuna "Siz köpek misiniz?" diye sordu
Kolye tartışması kanlı bitti! Kuyumcuya silahlı saldırıda eczacı yaralandı: O anlar kamerada

Kuyumcuya silahlı saldırıda eczacı yaralandı! Konuşmalar bile kamerada
Arda Güler'in o anlarını gören herkes aynı yorumu yaptı

Arda Güler'in o anlarını gören herkes aynı yorumu yaptı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntüler Türkiye'nin turizm cennetinden! Yollar trafiğe kapandı, iş yerlerini su bastı

Görüntü Türkiye'nin turizm cennetinden

Fatih Erbakan'dan 'fon' mesajı! Bakanlı-vekilli çağrı

Erbakan'dan "fon" çıkışı! Bakanlı-vekilli çağrı
Ankara’da parkta silahlı saldırı: Çocukların kavgası kanlı bitti

Parktaki çocukların kavgası kanlı bitti! Biri öldü, diğeri gözaltında
Bit pazarından 50 liraya aldığı çerçeve servet değerinde çıktı

Bit pazarından 50 liraya aldığı çerçeve servet değerinde çıktı
1.76'lık duvar! 13 yaşındaki Umut Aytekin dev kulüplerin radarında

13 yaşında 1.76'lık duvar! Dev kulüpler şimdiden radarına aldı

Hayat Bilgisi'nin Çatlak Ürperi'siydi! Son hali şaşırttı

Hayat Bilgisi'nin Çatlak Ürperi'siydi! Son hali şaşırttı
Zam furyasından o da nasibini aldı! Bu yılki fiyatı cep yakıyor

Zam furyasından o da nasibini aldı! Bu yılki fiyatı cep yakıyor